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Ближний Восток

Взрывы в районе военного аэродрома в сирийской Пальмире

время публикации: 05 октября 2024 г., 06:45 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 06:52
Взрывы в районе военного аэродрома в сирийской Пальмире
SANA via AP

В ночь на 5 октября были слышны взрывы в районе военного аэродрома Тадмор, около Пальмиры, в сирийской провинции Хомс.

По данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), было два взрыва – внутри ангара, который использовался как склад оружия, в районе военного аэродрома, и в двухэтажном здании, которое находится примерно в километре от этого ангара в восточном районе Пальмиры.

SOHR отмечает, что в зоне происшествия есть восемь подобных ангаров-складов, которые усиленно охраняются.

В сообщении SOHR ничего не сказано о возможной причастности Израиля или США к этому происшествию.

Ближний Восток
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