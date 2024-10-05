Взрывы в районе военного аэродрома в сирийской Пальмире
время публикации: 05 октября 2024 г., 06:45 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 06:52
В ночь на 5 октября были слышны взрывы в районе военного аэродрома Тадмор, около Пальмиры, в сирийской провинции Хомс.
По данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), было два взрыва – внутри ангара, который использовался как склад оружия, в районе военного аэродрома, и в двухэтажном здании, которое находится примерно в километре от этого ангара в восточном районе Пальмиры.
SOHR отмечает, что в зоне происшествия есть восемь подобных ангаров-складов, которые усиленно охраняются.
В сообщении SOHR ничего не сказано о возможной причастности Израиля или США к этому происшествию.