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Ближний Восток

Иран обвинил Россию в угрозе своим геополитическим интересам

время публикации: 05 сентября 2024 г., 16:38 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 16:42
Иран обвинил Россию в угрозе своим геополитическим интересам
Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Иранское новостное агентство Tasnim, отражающее позицию Корпуса стражей Исламской революции, обвинило Россию в том, что она намерена содействовать планам Азербайджана и Турции установить контроль над Зангезурским коридором.

Коридор позволяет соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской областью – единственным регионом страны, граничащим с Турцией. По сути, речь идет о создании транспортной артерии, которая свяжет Анкару и Баку.

Однако этот коридор пролегает по границе Армении и Ирана, отрезая эти страны друг от друга и коренным образом меняя геополитическое положение в Кавказском регионе.

Tasnim цитирует недавние заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в которых он обвиняет премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саботаже трехсторонних соглашений между Арменией, Россией и Азербайджаном.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора нового министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи с армянской коллегой иранский политик высказался в поддержку территориальной целостности Армении. Также сообщается, что этот вопрос был поднят и иранским посолом в Москве во время встреч с сотрудниками МИД РФ.

"Иранские эксперты советуют России учитывать, что Иран выступает против создания коридора. В Москве не должны удивляться легитимным требованиям Ирана. Наше суверенное государство, которое всегда сопротивлялось гегемонистским устремлениям США и Запада, не потерпит изменений на своих границах", – передает агентство.

Ближний Восток
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