В Египте приговорен к казни мужчина, изнасиловавший и убивший десятимесячную девочку

Верховный суд Египта приговорил к высшей мере наказания мужчину, признанного виновным в изнасиловании и убийстве десятимесячной суданской девочки. Приговор передан на утверждение главному муфтию страны.

Преступник напал на маленькую Джанет, когда та с сестрой играла перед своим домом в Наср-Сити – восточном районе Каира. Он убежал с девочкой в парк и надругался над ней, а когда та начала кричать, задушил.

Мужчина был признан виновным в похищении, изнасиловании и убийстве младенца. Семья Джанет выступила с заявлением, в котором выражается удовлетворение решением суда.

Дело вызвало значительный общественный интерес. В частности, оно привлекло внимание к положению беженцев из Судана, нашедших приют в Египте.