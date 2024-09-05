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Ближний Восток

В Египте приговорен к казни мужчина, изнасиловавший и убивший десятимесячную девочку

время публикации: 05 сентября 2024 г., 12:34 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 12:40
В Египте приговорен к казни мужчина, изнасиловавший и убивший десятимесячную девочку
AP Photo/Amr Nabil

Верховный суд Египта приговорил к высшей мере наказания мужчину, признанного виновным в изнасиловании и убийстве десятимесячной суданской девочки. Приговор передан на утверждение главному муфтию страны.

Преступник напал на маленькую Джанет, когда та с сестрой играла перед своим домом в Наср-Сити – восточном районе Каира. Он убежал с девочкой в парк и надругался над ней, а когда та начала кричать, задушил.

Мужчина был признан виновным в похищении, изнасиловании и убийстве младенца. Семья Джанет выступила с заявлением, в котором выражается удовлетворение решением суда.

Дело вызвало значительный общественный интерес. В частности, оно привлекло внимание к положению беженцев из Судана, нашедших приют в Египте.

Ближний Восток
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