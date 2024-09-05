Государственное агентство новостей Ирана IRNA утверждает: менее чем через год после начала операции "Поток аль-Аксы" по Израилю нанесены тяжелейшие удары, а его сдерживающему потенциалу нанесен невосполнимый ущерб. При этом Иран даже не начал воевать.

Согласно публикации, идущая сейчас война – самая разрушительная для Израиля за всю его историю. Ракеты и беспилотные летательные аппараты "сил сопротивления" лишили противника превосходства в воздухе. Сионистское правительство ищет хоть какой-то успех – иначе уход из Газы станет позорным.

IRNA подчеркивает: глава правительства Биньямин Нетаниягу сам признал, что Израилю приходится вести войну на семь фронтов, то есть против коалиции всех сил сопротивления. Сионисты живут в ожидании иранского удара – это серьезный успех иранской "политики туманности".

Отказ Израиля атаковать объекты на иранской территории публикация расценивает как страх перед ответным ударом. Утверждается, что Израиль уступил стратегическую инициативу. Диверсии – не более чем способ избежать прямой конфронтации.

Таким образом, "силы сопротивления" втянули Израиль в длительную войну, противоречащую его военной доктрине. Одним из фронтов, на которых Израилю навязана борьба, IRNA называет международные юридические инстанции, обвиняющие сионистское государство в геноциде, а его лидеров – в военных преступлениях.