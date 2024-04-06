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Ближний Восток

Полиция Ирана арестовала высокопоставленного члена "ИГ", готовившего теракт

время публикации: 06 апреля 2024 г., 10:15 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 11:11
Полиция Ирана арестовала высокопоставленного члена "ИГ", готовившего теракт
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Полиция Ирана в городе Карадже, близ Тегерана, арестовала высокопоставленного члена террористической организации "Исламское государство", "Мохаммада Закира, известного как Рамеш", и двух боевиков "ИГ".

Как сообщает ISNA, аресты были произведены после получения информации о готовящемся теракте, который террористы планировали осуществить сразу после окончания месяца Рамадан.

Задержаны также восемь предполагаемых сообщников террористов.

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