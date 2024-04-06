Полиция Ирана арестовала высокопоставленного члена "ИГ", готовившего теракт

Полиция Ирана в городе Карадже, близ Тегерана, арестовала высокопоставленного члена террористической организации "Исламское государство", "Мохаммада Закира, известного как Рамеш", и двух боевиков "ИГ".

Как сообщает ISNA, аресты были произведены после получения информации о готовящемся теракте, который террористы планировали осуществить сразу после окончания месяца Рамадан.

Задержаны также восемь предполагаемых сообщников террористов.