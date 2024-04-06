x
06 апреля 2024
|
последняя новость: 08:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 апреля 2024
|
06 апреля 2024
|
последняя новость: 08:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Хизбалла": с начала войны с Израилем погибли более 270 боевиков организации

время публикации: 06 апреля 2024 г., 08:22 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 08:28
"Хизбалла" заявила, что в результате действий ЦАХАЛа убиты более 270 ее боевиков
AP Photo/Bilal Hussein

"Хизбалла" заявила, что в результате действий ЦАХАЛа на юге Ливана в пятницу, 5 апреля, были убиты еще двое ее боевиков.

По подсчетам "Хизбаллы", с начала войны с Израилем погиб 271 ее боевик.

По оценкам ЦАХАЛа, потери "Хизбаллы" более значительные.

Напомним, 5 апреля "Аль-Арабия" сообщала, что в результате удара, нанесенного ВВС Армии обороны Израиля по объектам на юге Ливана, убиты трое боевиков шиитского движения "Амаль" и трое террористов "Хизбаллы".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 апреля 2024

"Аль-Арабия": на юге Ливана убиты трое террористов "Хизбаллы" и трое боевиков движения "Амаль"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 марта 2024

"Хизбалла" признала гибель пяти своих активистов в Сирии в результате удара ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 марта 2024

"Хизбалла": с начала войны с Израилем погибли 238 боевиков организации
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 марта 2024

"Хизбалла": с начала войны с Израилем погибли 226 боевиков организации