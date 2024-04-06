"Хизбалла": с начала войны с Израилем погибли более 270 боевиков организации

"Хизбалла" заявила, что в результате действий ЦАХАЛа на юге Ливана в пятницу, 5 апреля, были убиты еще двое ее боевиков.

По подсчетам "Хизбаллы", с начала войны с Израилем погиб 271 ее боевик.

По оценкам ЦАХАЛа, потери "Хизбаллы" более значительные.

Напомним, 5 апреля "Аль-Арабия" сообщала, что в результате удара, нанесенного ВВС Армии обороны Израиля по объектам на юге Ливана, убиты трое боевиков шиитского движения "Амаль" и трое террористов "Хизбаллы".