Манифестанты на юго-западе Сирии угрожают Израилю "новым 7 октября"

В последние сутки в сирийском сегменте интернета распространяется видео антиизраильской манифестации, которая, как утверждается, прошла в сирийском городке Канакер, в 30 километрах к юго-западу от Дамаска.

Вооруженные мужчины со скрытыми лицами угрожают Израилю "новым 7 октября", если не будут прекращены военные действия в секторе Газы, сообщает корреспондент "Кан 11" Рои Кейс.

Отметим, что в других районах на юго-западе Сирии действуют израильские военнослужащие и, в частности, десантная бригада. Был обнаружен штаб одного из подразделений армии Асада. На территории штаба были найдены и уничтожены выведенные из эксплуатации танки, БТР и артиллерийские орудия.