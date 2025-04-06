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Ближний Восток

Манифестанты на юго-западе Сирии угрожают Израилю "новым 7 октября"

Сирия
время публикации: 06 апреля 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 09:42
AP Photo/Ahmed Ali

В последние сутки в сирийском сегменте интернета распространяется видео антиизраильской манифестации, которая, как утверждается, прошла в сирийском городке Канакер, в 30 километрах к юго-западу от Дамаска.

Вооруженные мужчины со скрытыми лицами угрожают Израилю "новым 7 октября", если не будут прекращены военные действия в секторе Газы, сообщает корреспондент "Кан 11" Рои Кейс.

Отметим, что в других районах на юго-западе Сирии действуют израильские военнослужащие и, в частности, десантная бригада. Был обнаружен штаб одного из подразделений армии Асада. На территории штаба были найдены и уничтожены выведенные из эксплуатации танки, БТР и артиллерийские орудия.

Ближний Восток
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