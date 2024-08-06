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Ближний Восток

Аббас перед визитом в Москву: "Сектор Газы должен быть передан под контроль ПА"

время публикации: 06 августа 2024 г., 10:50 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 10:53
Аббас перед визитом в Москву: "Сектор Газы должен быть передан под контроль ПА"
Yuri Kadobnov/Pool Photo via AP

Накануне визита в Россию председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас дал интервью РИА Новости. Как сообщалось ранее, глава ПА прибудет в Россию 12 августа, на следующий день предположительно состоится встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он выразил уверенность, что сектор Газы должен быть передан под контроль ПА, которая будет действовать под эгидой ООН. "Мы решительно выступаем против израильских планов, предусматривающих некие временные решения", – сказал политик.

Аббас также выразил уверенность, что целью убийства главы ХАМАСа Исмаила Ханийи было затягивание войны и расширение ее масштабов. "Мы считаем это трусливым поступком и опасным развитием событий в израильской политике", – заявил глава ПА.

Он также сообщил, что готов встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, и местом такой встречи может стать Москва. При этом он заявил, что решения, принятые нынешним правительством, затрудняют урегулирование на основе принципа двух государств.

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