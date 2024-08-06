МУС прекратил действия по выдаче ордеров на арест Ханийи и Дэйфа

Главный обвинитель Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о прекращении действий по выдаче ордеров на арест главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи и руководителя боевого крыла группировки Мухаммада Дэйфа – связи с их смертью. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала "Аль-Арабия".

В мае МУС запросил выдать ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и лидера ХАМАСа в секторе Газы Яхьи Синуара по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Также были запрошены ордера на арест израильского министра обороны Йоава Галанта, главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи и главаря боевого крыла группировки Мухаммада Дияба Ибрагима аль-Масри, более известного как Мухаммад Дэйф.

Запрос поступил на рассмотрение судей Международного уголовного суда, которым и предстоит принять решение. Обвинения против лидеров ХАМАСа включают ведение войны на уничтожение, убийства, захват заложников, изнасилование, сексуализирование насилие в отношении удерживаемых.

Нетаниягу и Галанту инкриминируются ведение войны на уничтожение, использование голода как оружия войны, создание препятствий для оказания гуманитарной помощи и целенаправленные военные удары по мирному населению.