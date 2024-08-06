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Ближний Восток

Министры обороны США и Израиля обвинили Иран в атаке на американскую авиабазу в Ираке

время публикации: 06 августа 2024 г., 06:21 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 06:26
Министры обороны США и Израиля обвинили Иран в атаке на американскую авиабазу в Ираке
Miriam Alster/Flash90

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант назвали атаку на авиабазу в Ираке, где дислоцированы американские военные, "опасной эскалацией", обвинив в ней Иран и проиранских шиитских боевиков.

"Секретарь Остин и министр Галант согласились друг с другом в том, что... нападение военизированных формирований, действующих в координации с Ираном, на военнослужащих США, размещенных на авиабазе "Аль-Асад" в западном Ираке, ознаменовало опасную эскалацию и продемонстрировало дестабилизирующую роль Ирана в регионе", – говорится в сообщении Пентагона.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на три официальных источника, сообщила, что в результате ракетной атаки на авиабазу "Айн аль-Асад" в Ираке, ранены несколько американских военнослужащих. "Персонал базы проводит оценку ущерба", – заявил один из источников агентства. По данным Reuters, две ракеты упали на территории авиабазы, на которой размещены американские военные.

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