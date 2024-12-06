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Ближний Восток

Министры иностранных дел Ирака, Сирии и Ирана обсудили сирийскую ситуацию

Иран
Сирия
Ирак
время публикации: 06 декабря 2024 г., 18:53 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 19:21
Министры иностранных дел Ирака, Сирии и Ирана обсудили сирийскую ситуацию
AP Photo/Hadi Mizban

Министры иностранных дел Ирака, Сирии и Ирана провели в пятницу, 6 декабря, в Багдаде, совместную конференцию, посвященную ситуации в Сирии.

Иранский министр Аббас Арагчи обвинил Израиль в причастности к происходящему в Сирии, заявив, что "Израиль напрасно пытается скрыть свою роль в этом процессе".

Иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Сирии, заявив, что "безопасность Сирии и Ирака взаимосвязаны" и подчеркнув необходимость провести срочное заседание Лиги арабских государств с участием глав МИД Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Иордании.

Представитель иракского МИДа заявил на условиях анонимности: "Каким бы ни был результат встречи трех министров, высока вероятность, что уже слишком поздно решать большинство вопросов, связанных с развитием событий в Сирии, и склонять чашу весов в пользу сирийской армии".

Ближний Восток
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