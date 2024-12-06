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Ближний Восток

Министерство внутренних дел Иордании объявило о закрытии границы с Сирией

Сирия
Иордания
время публикации: 06 декабря 2024 г., 16:17 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 16:21

Министерство внутренних дел Иордании объявило о закрытии границы с Сирией. Решение принято на фоне сообщений о том, что повстанцы захватили сирийскую сторону пограничного перехода "Насиб" между двумя странами.

Ранее силы джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" совместно с отрядами протурецкой вооруженной оппозиции захватили сирийский город Таль-Бисэ, в 10 км к северу от Хомса. Силы регулярной армии Сирии бежали, не оказав серьезного сопротивления. По состоянию на 6 декабря джихадисты и протурецкие силы захватили крупные городп Алеппо и Хама, а также десятки других населенных пунктов в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама, на севере и в центре Сирии.

Ближний Восток
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