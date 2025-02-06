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Ближний Восток

Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям на юге и востоке Ливана

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Хизбалла
время публикации: 06 февраля 2025 г., 23:15 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 23:22
Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям на юге и востоке Ливана
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Ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщает, что самолеты ЦАХАЛа наносят удары в нескольких районах Ливана.

Цели находятся в районе долины аз-Захрани, на юге страны, и в деревне Аль-Хариба в районе Баальбек, на востоке страны.

По меньшей мере две цели были атакованы в районе деревни Хумин аль-Фаука, севернее реки Литани.

Военный корреспондент радиостанции "Кан Бет" Кармела Менаше сообщила, что целями ударов на востоке Ливана, по всей видимости, стали грузовики, перевозившие оружие для "Хизбаллы".

Ближний Восток
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