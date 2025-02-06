i24: Ирану еще летом было известно о планах ХАМАСа, но он не стал посвящать в них "Хизбаллу"

Еще летом 2023 года ХАМАС сообщил Корпусу стражей Исламской революции дату предстоящего нападения на Израиль, Иран же принял решение не посвящать в эти планы "Хизбаллу". Об этом в вечернем выпуске новостей на телеканале i24 сообщил обозреватель по арабским вопросам Барух Йедид.

По данным телеканала, в июле в Бейрут приехали высокопоставленные представители ХАМАСа на встречу с представителем Корпуса стражей исламской революции. На этой встрече была названа дата предстоящего нападения на Израиль – 7 октября, а также план атаки.

Барух Йедид предполагает, что Иран решил не посвящать "Хизбаллу" в планы ХАМАСа, чтобы не помешать планам Насраллы совершить собственное вооруженное вторжение в северные населенные пункты Израиля, либо же Иран предпочел пожертвовать ХАМАСом, чтобы не подвергать риску "Хизбаллу", которая является его самым близким союзником в регионе.