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Ближний Восток

i24: Ирану еще летом было известно о планах ХАМАСа, но он не стал посвящать в них "Хизбаллу"

Война с ХАМАСом
Иран
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 06 февраля 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 22:15
i24: Ирану еще летом было известно о планах ХАМАСа, но он не стал посвящать в них "Хизбаллу"
Iranian Supreme Leader via AP

Еще летом 2023 года ХАМАС сообщил Корпусу стражей Исламской революции дату предстоящего нападения на Израиль, Иран же принял решение не посвящать в эти планы "Хизбаллу". Об этом в вечернем выпуске новостей на телеканале i24 сообщил обозреватель по арабским вопросам Барух Йедид.

По данным телеканала, в июле в Бейрут приехали высокопоставленные представители ХАМАСа на встречу с представителем Корпуса стражей исламской революции. На этой встрече была названа дата предстоящего нападения на Израиль – 7 октября, а также план атаки.

Барух Йедид предполагает, что Иран решил не посвящать "Хизбаллу" в планы ХАМАСа, чтобы не помешать планам Насраллы совершить собственное вооруженное вторжение в северные населенные пункты Израиля, либо же Иран предпочел пожертвовать ХАМАСом, чтобы не подвергать риску "Хизбаллу", которая является его самым близким союзником в регионе.

Ближний Восток
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