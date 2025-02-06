ВМС КСИР приняли на вооружение "дрононосец", способный нести несколько эскадрилий БПЛА

Утром в четверг, 6 февраля, в Бандар-Аббасе, на юге Ирана, прошла церемония принятия на вооружение военно-морских сил "Корпуса стражей исламской революции" необычного корабля – "дрононосца" Shahid Bahman Bagheri.

Корабль-носитель БПЛА был создан на базе контейнеровоза. Но КСИР заявляет о нем, как о современном корабле, близком к авианосцу.

Shahid Bahman Bagheri, названный так в честь одного из погибших командиров КСИР, оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 180 метров, он служит мобильной платформой для БПЛА и вертолетов. Этот "дрононосец" способен перевозить несколько эскадрилий среднеразмерных БПЛА.

Впервые "дрононосец" Shahid Bahman Bagheri был показан осенью 2024 года.