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Ближний Восток

ВМС КСИР приняли на вооружение "дрононосец", способный нести несколько эскадрилий БПЛА

Иран
ВМС
КСИР
Беспилотники
время публикации: 06 февраля 2025 г., 08:32 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 08:34
ВМС КСИР приняли на вооружение "дрононосец", способный нести несколько эскадрилий БПЛА
КСИР

Утром в четверг, 6 февраля, в Бандар-Аббасе, на юге Ирана, прошла церемония принятия на вооружение военно-морских сил "Корпуса стражей исламской революции" необычного корабля – "дрононосца" Shahid Bahman Bagheri.

Корабль-носитель БПЛА был создан на базе контейнеровоза. Но КСИР заявляет о нем, как о современном корабле, близком к авианосцу.

Shahid Bahman Bagheri, названный так в честь одного из погибших командиров КСИР, оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 180 метров, он служит мобильной платформой для БПЛА и вертолетов. Этот "дрононосец" способен перевозить несколько эскадрилий среднеразмерных БПЛА.

Впервые "дрононосец" Shahid Bahman Bagheri был показан осенью 2024 года.

Ближний Восток
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