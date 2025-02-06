Посланник Трампа по делам заложников: "Елизавета Цуркова должны бать освобождена немедленно"

Специальный посланник Дональда Трампа по делам заложников Адам Бёлер потребовал от премьер-министра Ирака немедленно освободить докторанта Принстонского университета Елизавету Цуркову.

В своем Х-блоге Бёлер пишет, что премьер-министр Ирака "неоднократно давал лживые обещания предыдущей администрации Белого дома" освободить Цуркову, но с Дональдом Трампом это не пройдет. "Если Цуркова не будет возвращена немедленно, значит премьер-министра Ирака либо не компетентен и должен быть отправлен в отставку, либо он, что еще хуже, причастен является соучастником похищения", – пишет представитель Трампа.

В конце января арабские СМИ сообщили, что Багдад и Бейрут объявили о начале переговоров об обмене похищенной в Ираке израильтянки Елизаветы Цурковой на террористов "Хизбаллы", захваченных ранее израильскими военными.

Среди, кто может быть освобожден в обмен на Цуркову, называют Имада Амхаза, захваченного в результате спецоперации в Батруне, на севере Ливана, бойцами морского спецназа "Шайетет 13".

Сообщается, что "Хизбалла" передала властям Ливана список имен своих активистов, освобождения которых намерена добиваться в обмен на Елизавету Цуркову. По разным данным, в списке семь или восемь имен. Отметим, что "Хизбалла" не признавала Имада Амхаза своим активистом.

Около недели назад министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил американскому новостному сайту Axios, что похищенная около двух лет назад в Багдаде израильтянка Елизавета Цуркова жива, предпринимаются усилия по ее освобождению.

По данным арабских СМИ, Цуркову с марта 2023 года удерживает в качестве заложницы проиранская шиитская группировка "Катаиб Хизбалла". Издание "Аль-Араби аль-Джадид" писало весной 2024 года, что ее перевели в некое место за пределами Багдада, которое находится "под контролем влиятельных вооруженных группировок". "Аль-Араби аль-Джадид" цитировало заявление анонимного представителя министерства внутренних дел Ирака: "В ходе специального расследования судьбы похищенной израильтянки Елизаветой Цурковой в конечном итоге выяснилось, что ее перевели за пределы Багдада в район, контролируемый влиятельными вооруженными группировками, что указывает на то, что она жива и удерживается известной иракской группировкой... Несмотря на трудности, расследование продолжается". По словам этого чиновника, Цуркова находилась на тот момент в провинции Бабиль, в центре Ирака.

В ноябре 2023 года иракский телеканал "Ар-Раба" публиковал видео с Цурковой. Она была представлена телеканалом как израильтянка, хотя у нее также есть российский паспорт. В видео продолжительностью чуть более четырех минут, Цуркова говорит на иврите, ее речь переводится на арабский язык. В частности, она заявляет, что работала на "Мосад" и ЦРУ. В качестве доказательства того, что видео было снято недавно, Цуркова упоминает о войне в секторе Газы. Слова, которые произносит заложница, по всей видимости, были для нее написаны.

После того, как стало известно о похищении в Багдаде Елизаветы Цурковой, пресс-служба канцелярии главы правительства Израиля распространила сообщение: "Она ученая, прибывшая в Ирак по российскому паспорту и по собственной инициативе для защиты докторской диссертации и научных исследований для Принстонского университета в США".

Елизавета Цуркова была сотрудницей "Форума регионального анализа" израильского исследовательского института "Молад", вашингтонского института Center for Global Policy, специализировалась на исследовании конфликта в Сирии. Она сотрудничала со многими СМИ, в том числе контактировала с нашей редакцией. В марте 2023 года ее захватила милиция иракской "Хизбаллы" на севере Ирака, куда она приехала собирать материал для написании доктората.

В марте 2021 года Елизавета в своем "твиттере" написала, что она против сделок по обмену пленными, даже если ее следующий визит в Сирию или Ирак пойдет не так, как запланировано.

Издание Al-Monitor публиковало подробности по поводу похищения Елизаветы Цурковой. В статье Амберин Заман было сказано, что Цуркову похитили в Багдаде 21 марта 2023 года. При этом отмечалось, что к тому моменту Елизавета уже длительное время находилась в столице Ирака, а за восемь дней до похищения перенесла операцию в одной из багдадских больниц в связи с травмой спины. Известно, что в Багдаде Цуркова брала интервью у сторонников влиятельного лидера местных шиитов Муктады ас-Садра. По сведениям Al-Monitor, Елизавету Цуркову похитили представители шиитской военизированной группировки "Асаиб Ахль аль-Хакк" ("Лига праведников", внесена властями США в список иностранных террористических организаций в 2020 году), связанной с иранским "Корпусом стражей исламской революции" и входящей в состав иракским "Отрядов народной мобилизации" (ОНМ), сформированных для борьбы с суннитским "Исламским государством".

Правительство Израиля заявляло, что Елизавета Цуркова находится в плену у милиции проиранской шиитской группировки "Катаиб Хизбалла", действующей в составе ОНМ. Эта организация была признана США террористической еще в 2009 году.

Власти Израиля заявляют, что Цуркова въехала в Ирак по своему российскому паспорту. Известно, что она так поступала неоднократно в прошлом.

Источники Al-Monitor утверждают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принимал непосредственное участие в попытках добиться освобождения Цурковой через президента РФ Владимира Путина.

Те же источники заявили, что нет никаких сомнений в том, что ополченцы, похитившие Цуркову, действовали по согласованию с властями Ирана и рассчитывают "использовать ее в качестве козыря для обмена пленными или других уступок".