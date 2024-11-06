Глава ПА поздравил Трампа с победой на выборах
время публикации: 06 ноября 2024 г., 14:59 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 14:59
Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас направил послание новоизбранному президенту США Дональду Трампу и поздравил его с победой. Как сообщает агентство Maan, Аббас выразил стремление сотрудничать с Трампом в достижении мира и региональной стабильности.
"Палестинцы стремятся к свободе, самоопределению и собственному государству, согласно международному праву. Наша приверженность миру несокрушима. Мы уверены, что под вашим руководством США поддержат легитимные права палестинского народа", – написал палестинский лидер.