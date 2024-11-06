В Иране приговорены к казни "агенты "Моссада", причастные к смерти главы ядерного проекта

Революционный суд города Урмия – столицы иранской провинции Западный Азербайджан, вынес смертный приговор четырем гражданам Ирана, признанным виновными в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки "Моссад".

Как сообщает агентство IRNA, речь идет о двух разных делах, фигурантами одного из них было три человека, а второго – один. Трое из осужденных, как утверждается, причастны к ликвидации физика-ядерщика Хусейна Фахризаде.

Ликвидация Фахризаде. Версии

Сведения об обстоятельствах гибели Мохсена Фахризаде, курировавшего работы по созданию иранской атомной бомбы, противоречивы. Разные иранские чиновники то обвиняли Израиль в его ликвидации, то заявляли, что Израиль к его смерти непричастен.

Достоверно известно, что Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября 2020 года в Абасарде (пригороде Тегерана).

Иранское агентство Fars писало об этом нападении так: автомобиль, в котором находился Мохсен Фахризаде, въехал в Абасард (пригород Тегерана) в сопровождении двух машин охраны, внезапно по машинам был открыт огонь, а затем в нескольких метрах от них взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль Nissan, взрыв был настолько сильным, что причинил ущерб деревьям и автомобилям, припаркованным в радиусе 500 метров, затем нападавшие открыли огонь по машине, в которой находился Фахрисаде, один из его телохранителей развернул свой автомобиль так, чтобы преградить доступ к машине ученого, и почти сразу же был убит. После нападения Фахризаде был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Стрелявшие скрылись с места происшествия, их поиски продолжаются.

Израильский блогер "Абу Али" со ссылкой на собственные источники писал: команда ликвидаторов насчитывала 12 человек, по оценке иранских спецслужб эти люди прошли специальную военную подготовку за пределами Ирана; еще около 50 человек обеспечивали материально-техническую поддержку операции; группа ликвидаторов использовала джип Hyundai Santa Fe, пикап Nissan (заминированный) и четыре мотоцикла; электричество в районе отключили за полчаса до активной фазы операции; кортеж Фахризаде состоял из трех автомобилей (все бронированные), сам ученый ехал в третьей машине; ликвидаторы пропустили первый автомобиль охраны и открыли огонь по второй и третьей машине, вскоре после этого заминированный пикап Nissan врезался во вторую машину кортежа и взорвался; 12 ликвидаторов открыли огонь по первому и третьему автомобилю кортежа; командир группы ликвидаторов вытащил раненого ученого из машины и произвел контрольный выстрел; ликвидаторы покинули место проведения операции (никто из них не пострадал и не был задержан).

Позднее агентство Fars опубликовало новую версию случившегося, согласно которой кортеж был сначала обстрелян из автоматического оружия с дистанционным управлением, которое было установлено на грузовике Nissan, затем грузовик взорвался. По версии Fars, Мохсен Фахризаде, услышав удар пуль о кузов своего автомобиля, не понял, что произошло. Он решил, что посторонний звук стал результатом столкновения с препятствием или неисправностью двигателя, и вышел из машины, чтобы проверить. В этот момент он оказался под градом пуль. В этот момент охранник из второго автомобиля развернул его так, чтобы преградить доступ к машине ученого, и почти сразу же был убит. Через несколько мгновений автомобиль Nissan взорвался. Взрыв был настолько сильным, что причинил ущерб деревьям и автомобилям, припаркованным в радиусе 500 метров. После нападения Фахризаде был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Fars заявляет, что инцидент продолжался около трех минут. Нападавшим не пришлось скрываться с места происшествия, поскольку они не находились там, а вся операция проводилась "дистанционно".

18 сентября 2021 года издание The New York Times опубликовало результаты собственного расследования убийства Фахризаде. По информации, которую издание получило от "иранских, израильских и американских источников", ликвидация была проведена израильской разведкой ("Мосадом") с помощью высоких технологий. По сведениям издания, специально для проведения этой ликвидации был создан роботизированный пулемет, похожий на бельгийский пулемет FN MAG, но способный сделать 600 выстрелов в минуту и управляемый посредством спутника. "Компьютерный снайпер", как называет этот механизм NYT, весил около тонны, поэтому его частями тайно переправляли на территорию Ирана, где он был собран. Механизм был водружен на пикап, начиненный взрывчаткой; после того, как операция была завершена (она длилась менее минуты), машина и роботизированный пулемет взорвались. К моменту активации робота команда организаторов покушения уже покинула Иран. В то же время в статье утверждается, что подобная ликвидация была "дебютом" нового вида оружия, применяемого "дистанционно". Особо отмечается точность, с которой была проведена ликвидация: жена Фахризаде, находившаяся сначала рядом с ним в машине, а затем в нескольких метрах от него на обочине дороги, не пострадала.