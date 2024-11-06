Наим Касем: "Мы готовы к войне на истощение"

Новый генеральный секретарь террористической группировки "Хизбалла" Наим Касем выступил с речью, приуроченной к 40 дням после гибели своего предшественника на этом посту Хасана Насраллы, ликвидированного в результате израильского удара.

Касем заявил, что война в Ливане – проявление поддержки "потопа аль-Аксы" – такое название получило нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 год и военные действия в секторе Газы. Он отметил, что в военных действиях также участвуют "бойцы сопротивления" из Йемена и Ирака, и война идет при поддержке Корпуса стражей Исламской революции.

По его словам, Нетаниягу планирует три этапа войны против Ливана: ликвидацию "Хизбаллы", оккупацию Ливана и изменение ситуации на всем Ближнем Востоке. "Однако на его пути встали бойцы сопротивления, не боящиеся смерти. Мы готовы к войне на истощение. Конец войне будет положен на поле боя, не политическим путем", – сказал Касем.

Он также заявил: для "Хизбаллы" неважно, кто именно победит на выборах в США – Дональд Трамп или Камала Харрис.