Семья Нобелевской лауреатки Наргес Мохаммади: "Иранский режим обрек ее на медленную смерть"

Семья заключенной в тюрьму иранской активистки и правозащитницы Наргес Мохаммади, лауреата Нобелевской премии мира 2023 года, заявляет, что режим аятолл обрекает ее на медленную смерть, не разрешая провести операцию, призванную проверить, больна ли она раком.

Несколько дней назад адвокат Мостафа Нили рассказал, что врачи выявили у содержащейся в заключении Мохаммади повреждение костей, которое может быть онкологическим. Проверить это подозрение можно с помощью биопсии – взятия пробы кости на проверку.

Согласно близким осужденной, цель режима – избавиться от Наргес так, чтобы избежать прямой ответственности за ее смерть.

Наргес была удостоена Нобелевской премии "за борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех". Она содержится в тюрьме "Эвин", известной своим тяжелым режимом. К ее 30-месячному сроку заключения недавно было добавлено еще полгода.