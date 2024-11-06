Сами Абу Зухри: "Теперь мы проверим, сможет ли Трамп за несколько часов положить конец войне в Газе"
время публикации: 06 ноября 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 12:05
Высокопоставленный представитель террористической группировки ХАМАС Сами Абу Зухри, комментируя победу Дональда Трампа на выборах в США, заявил, что теперь будет возможность проверить его обещание в считанные часы положить конец войне в секторе Газы.
"Поражение демократической партии – расплата за преступную позицию ее руководства в вопросе Газы. Мы призываем Дональда Трампа извлечь урок из ошибок Джо Байдена", – добавил представитель террористов.
Член политбюро ХАМАСа Басам Наим призвал новоизбранного президента США отказаться от слепой поддержки Израиля. "Эта поддержке обеспечивается за счет палестинского народа и региональной стабильности", – отметил Нати.
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