Сами Абу Зухри: "Теперь мы проверим, сможет ли Трамп за несколько часов положить конец войне в Газе"

Высокопоставленный представитель террористической группировки ХАМАС Сами Абу Зухри, комментируя победу Дональда Трампа на выборах в США, заявил, что теперь будет возможность проверить его обещание в считанные часы положить конец войне в секторе Газы.

"Поражение демократической партии – расплата за преступную позицию ее руководства в вопросе Газы. Мы призываем Дональда Трампа извлечь урок из ошибок Джо Байдена", – добавил представитель террористов.

Член политбюро ХАМАСа Басам Наим призвал новоизбранного президента США отказаться от слепой поддержки Израиля. "Эта поддержке обеспечивается за счет палестинского народа и региональной стабильности", – отметил Нати.