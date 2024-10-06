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Ближний Восток

Министр нефти Ирана посетил терминал на острове Харг - возможную цель израильского удара

время публикации: 06 октября 2024 г., 11:00 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 11:07
Министр нефти Ирана посетил терминал на острове Харг - возможную цель израильского удара
Wikipedia.org. Фото: Unknown author

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад прибыл на остров Харг в Персидском заливе, где находится крупнейший в Исламской республике нефтяной терминал. Этот объект инфраструктуры считается одной из вероятных целей израильского удара.

Как отмечает агентство "Шана", терминал – один из 20 крупнейших в мире. Он может одновременно принимать девять танкеров, а резервуары рассчитаны на 23 миллиона баррелей нефти.

5 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что еврейское государство имеет полное право ответить на сотни баллистических ракет, выпущенных по Израилю режимом аятолл.

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