Командование UNIFIL отвергло призыв ЦАХАЛа покинуть позиции

Командование миротворческого контингента ООН на юге Ливана сообщило, что военнослужащие UNIFIL останутся на своих позициях в приграничной зоне, несмотря на призыв Израиля.

"30 сентября ЦАХАЛ сообщил UNIFIL о предстоящей ограниченной наземной операции на юге Ливана и потребовал от нас оставить свои позиции. Миротворцы остались на своих местах, и флаг ООН продолжает развеваться", – говорится в заявлении.

Отметим, что ливанская армия накануне наземной операции ЦАХАЛа на юге Ливана отвела свои подразделения от израильской границы.