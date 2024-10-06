Командование UNIFIL отвергло призыв ЦАХАЛа покинуть позиции
время публикации: 06 октября 2024 г., 10:22 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 10:27
Командование миротворческого контингента ООН на юге Ливана сообщило, что военнослужащие UNIFIL останутся на своих позициях в приграничной зоне, несмотря на призыв Израиля.
"30 сентября ЦАХАЛ сообщил UNIFIL о предстоящей ограниченной наземной операции на юге Ливана и потребовал от нас оставить свои позиции. Миротворцы остались на своих местах, и флаг ООН продолжает развеваться", – говорится в заявлении.
Отметим, что ливанская армия накануне наземной операции ЦАХАЛа на юге Ливана отвела свои подразделения от израильской границы.