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Ближний Восток

Командование UNIFIL отвергло призыв ЦАХАЛа покинуть позиции

время публикации: 06 октября 2024 г., 10:22 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 10:27
Командование UNIFIL отвергло призыв ЦАХАЛа покинуть позиции
AP Photo/Mohammad Zaatari

Командование миротворческого контингента ООН на юге Ливана сообщило, что военнослужащие UNIFIL останутся на своих позициях в приграничной зоне, несмотря на призыв Израиля.

"30 сентября ЦАХАЛ сообщил UNIFIL о предстоящей ограниченной наземной операции на юге Ливана и потребовал от нас оставить свои позиции. Миротворцы остались на своих местах, и флаг ООН продолжает развеваться", – говорится в заявлении.

Отметим, что ливанская армия накануне наземной операции ЦАХАЛа на юге Ливана отвела свои подразделения от израильской границы.

Ближний Восток
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