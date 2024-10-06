Reuters: после попытки ликвидации Сафи Ад-Дина потеряна связь с командующим подразделением "Кудс"

По информации агентства Reuters, Эсмаил Каани, командующий подразделением "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции", не выходит на связь уже несколько дней. Об этом агентству сообщили два высокопоставленных источника в иранских силах безопасности.

По словам источников, Эсмаил Каани приехал в Ливан после того, как Израиль ликвидировал генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллу. Он находился в южном пригороде Бейрута в Дахии, когда 4 октября ВВС ЦАХАЛа атаковали бункер, в котором находился вероятный преемник Насраллы Хашем Сафи Ад-Дин. С этого момента ни "Хизбалла", ни КСИР не могут связаться с Каани.

Кувейтская газета "Аль-Джарида" 6 октября написала, что Эсмаил Каани был ранен во время попытки ликвидации Хашема Сафи Ад-Дина. По данным издания, Эсмаил Каани получил множественные ранения в грудь, плечо и ногу. Из Бейрута он на машине был доставлен в Сирию, откуда на самолете переправлен в Тегеран. В публикации утверждается, что он восстанавливается после операции.