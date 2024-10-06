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Ближний Восток

Reuters: после попытки ликвидации Сафи Ад-Дина потеряна связь с командующим подразделением "Кудс"

время публикации: 06 октября 2024 г., 22:30 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 22:43
Reuters: после попытки ликвидации Сафи Ад-Дина потеряна связь с командующим подразделением "Кудс"
AP Photo/Bilal Hussein

По информации агентства Reuters, Эсмаил Каани, командующий подразделением "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции", не выходит на связь уже несколько дней. Об этом агентству сообщили два высокопоставленных источника в иранских силах безопасности.

По словам источников, Эсмаил Каани приехал в Ливан после того, как Израиль ликвидировал генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллу. Он находился в южном пригороде Бейрута в Дахии, когда 4 октября ВВС ЦАХАЛа атаковали бункер, в котором находился вероятный преемник Насраллы Хашем Сафи Ад-Дин. С этого момента ни "Хизбалла", ни КСИР не могут связаться с Каани.

Кувейтская газета "Аль-Джарида" 6 октября написала, что Эсмаил Каани был ранен во время попытки ликвидации Хашема Сафи Ад-Дина. По данным издания, Эсмаил Каани получил множественные ранения в грудь, плечо и ногу. Из Бейрута он на машине был доставлен в Сирию, откуда на самолете переправлен в Тегеран. В публикации утверждается, что он восстанавливается после операции.

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