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Ближний Восток

"Аль-Джарида": в Бейруте в результате удара ВВС ЦАХАЛа ранен командующий подразделением "Кудс"

время публикации: 06 октября 2024 г., 20:09 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 20:46
"Аль-Джарида": в Беруте в результате удара ВВС ЦАХАЛа ранен командующий подразделением "Кудс"
Wikipedia.org/Esqaani

По информации кувейтской газеты "Аль-Джарида, Эсмаил Каани, командующий подразделением "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции", был ранен во время попытки ликвидации Хашема Сафи Ад-Дина, преемника Хасана Насраллы.

По данным издания, Эсмаил Каани получил множественные ранения в грудь, плечо и ногу. Из Бейрута он на машине был доставлен в Сирию, откуда на самолете переправлен в Тегеран. В настоящее время он восстанавливается после перенесенной операции.

Отметим, что ни один другой источник эту информацию не подтверждает.

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