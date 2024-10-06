"Аль-Джарида": в Бейруте в результате удара ВВС ЦАХАЛа ранен командующий подразделением "Кудс"

По информации кувейтской газеты "Аль-Джарида, Эсмаил Каани, командующий подразделением "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции", был ранен во время попытки ликвидации Хашема Сафи Ад-Дина, преемника Хасана Насраллы.

По данным издания, Эсмаил Каани получил множественные ранения в грудь, плечо и ногу. Из Бейрута он на машине был доставлен в Сирию, откуда на самолете переправлен в Тегеран. В настоящее время он восстанавливается после перенесенной операции.

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