The Wall Street Journal: Иран передал России партию баллистических ракет малой дальности
время публикации: 06 сентября 2024 г., 22:40 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 22:44
Иран передал России партию баллистических ракет малой дальности, что "даст Москве еще один мощный военный инструмент в войне с Украиной", – пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления американских и европейских чиновников.
WSJ пишет, что передача ракет состоялась на фоне ударов армии РФ по украинским городам и инфраструктуре, приведших к гибели десятков мирных жителей.
Никаких подробностей о количестве и типах ракет, которые получила Россия, издание не приводит.
Европейские чиновники говорят, что Европа и США работают над санкционным ответом на действия Ирана