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Ближний Восток

The Wall Street Journal: Иран передал России партию баллистических ракет малой дальности

время публикации: 06 сентября 2024 г., 22:40 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 22:44
The Wall Street Journal: Иран передал России партию баллистических ракет малой дальности
Iranian Army via AP

Иран передал России партию баллистических ракет малой дальности, что "даст Москве еще один мощный военный инструмент в войне с Украиной", – пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления американских и европейских чиновников.

WSJ пишет, что передача ракет состоялась на фоне ударов армии РФ по украинским городам и инфраструктуре, приведших к гибели десятков мирных жителей.

Никаких подробностей о количестве и типах ракет, которые получила Россия, издание не приводит.

Европейские чиновники говорят, что Европа и США работают над санкционным ответом на действия Ирана

Ближний Восток
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