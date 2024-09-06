The Wall Street Journal: Иран передал России партию баллистических ракет малой дальности

Иран передал России партию баллистических ракет малой дальности, что "даст Москве еще один мощный военный инструмент в войне с Украиной", – пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления американских и европейских чиновников.

WSJ пишет, что передача ракет состоялась на фоне ударов армии РФ по украинским городам и инфраструктуре, приведших к гибели десятков мирных жителей.

Никаких подробностей о количестве и типах ракет, которые получила Россия, издание не приводит.

Европейские чиновники говорят, что Европа и США работают над санкционным ответом на действия Ирана