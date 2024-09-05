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Ближний Восток

SOHR: в Сирии "неопознанный" беспилотник атаковал грузовик с оружием

время публикации: 05 сентября 2024 г., 21:29 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 21:29
SOHR: в Сирии "неопознанный" беспилотник атаковал грузовик с оружием
Moshe Shai/FLASH90

Cирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила, что в районе города Абу-Камель, недалеко от штаба проиранских ополченцев, "неопознанный" беспилотник атаковал грузовик с оружием.

По данным SOHR, в результате атаки погибли двое мужчин и ребенок. Один из погибших взрослых не имел сирийского гражданства.

При этом мониторинговая группа отмечает, что проиранские ополченцы используют гражданскую инфраструктуру в указанном районе для складов с оружием.

Ближний Восток
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