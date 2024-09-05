SOHR: в Сирии "неопознанный" беспилотник атаковал грузовик с оружием

Cирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила, что в районе города Абу-Камель, недалеко от штаба проиранских ополченцев, "неопознанный" беспилотник атаковал грузовик с оружием.

По данным SOHR, в результате атаки погибли двое мужчин и ребенок. Один из погибших взрослых не имел сирийского гражданства.

При этом мониторинговая группа отмечает, что проиранские ополченцы используют гражданскую инфраструктуру в указанном районе для складов с оружием.