SOHR: в Сирии "неопознанный" беспилотник атаковал грузовик с оружием
время публикации: 05 сентября 2024 г., 21:29 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 21:29
Cирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила, что в районе города Абу-Камель, недалеко от штаба проиранских ополченцев, "неопознанный" беспилотник атаковал грузовик с оружием.
По данным SOHR, в результате атаки погибли двое мужчин и ребенок. Один из погибших взрослых не имел сирийского гражданства.
При этом мониторинговая группа отмечает, что проиранские ополченцы используют гражданскую инфраструктуру в указанном районе для складов с оружием.
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