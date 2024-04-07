Удар по КСИР в Дамаске, заявка палестинцев на членство в ООН и сомнения США. Ближневосточный обзор

Эта неделя на Ближнем Востоке прошла на фоне угрозы расширения театра военных действий. Поводом стал удар ВВС Израиля по зданию, принадлежащему иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли высокопоставленные офицеры "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР). Главный вопрос недели – как и когда ответит Тегеран? Тревожности добавляло и время действий: последняя неделя Рамадана, которая традиционно связана в исламском мире с выражением солидарности с палестинцами. Без угроз в адрес Израиля не обошлась ни одна из основных группировок "оси сопротивления", так или иначе связанных с Ираном. Между тем официальные палестинские власти обрушились с критикой на Тегеран, обвинив его в дестабилизации ситуации в регионе. Появились и признаки сотрудничества Израиля с палестинской администрацией. Одновременно в Рамалле делают ставку на международное признание.

Обзор подготовила Марианна Беленькая, The News of Israel.

Операция в Дамаске

Гибель семи иранских военных советников, в том числе двух бригадных генералов КСИР, в результате авиаудара по зданию, принадлежащему генконсульству Ирана в Дамаске, стало главным событием недели в регионе. По данным СМИ, вместе с иранцами погибли трое членов ливанской "Хизбаллы" и двое сирийцев. Всего 13 человек.

Тегеран обвинил в атаке Израиль. Израильские власти традиционно ответственность на себя не взяли, но дали понять, что цель была легитимной. По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, удар был нанесен не по дипломатической миссии, а военному штабу сил специального назначения "Кудс" КСИР, замаскированному под гражданское здание. Именно "Кудс" отвечает за проведение диверсионных операций за пределами Ирана, в том числе курирует деятельность "Хизбаллы" и других проиранских формирований в регионе и поставляет им оружие. Один из ликвидированных бригадных генералов был Мухаммад Реза Захеди, на протяжении десятилетий, работавший с "Хизбаллой" сначала в Ливане, а затем и в Сирии. По последней информации, он также сыграл роль в подготовке ХАМАСом операции нападения на Израиль 7 октября. По крайней мере, так это представляют в Тегеране.

Ликвидации высокопоставленных офицеров КСИР на территории Сирии, приписываемые Израилю не редкость. Однако после начала войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа в октябре число подобных случаев резко возросло. По некоторым данным, речь идет примерно о 18 случаях ликвидации.

Однако смерть Захеди стала показательной, продемонстрировав изменение правил игры в регионе. Как отмечает специализирующийся на иранской проблематике сайт Amwaj.media, Захеди был единственным членом Совета шуры "Хизбаллы" неливанского происхождения. Согласно источникам, он также был делегатом КСИР в Совете джихада этого ливанского движения, обладая эффективным правом вето. Таким образом, его убийство – не просто прямое нападение на Иран, а серьезный удар по связям между "Хизбаллой" и КСИР. Кроме того, отмечает Amwaj.media, Израиль продемонстрировал, что для него больше нет никаких ограничений.

Так, к примеру, в декабре бригадный генерал КСИР Саид Реза Мусави был убит после того, как покинул здание, принадлежащее иранской дипмиссии. Согласно источникам еще за несколько дней до смерти ему рекомендовали оставаться там, так как в Иране были уверены – Израиль не будет атаковать дипломатический объект. В декабре так и было, но теперь все иначе.

За убийство Мусави иранские власти Израилю вопреки обещаниям не отомстили. Однако оставить безнаказанным нападение на свою дипмиссию Тегерану затруднительно. Тегеран может потерять авторитет не только внутри страны, но и в глазах своих прокси – многочисленных группировок, объединенных в так называемую "ось сопротивления". И без того в иранском сегменте интернета много насмешек в связи с не имеющими последствиями угрозами Тегерана в адрес Израиля. Однако при этом Иран не хочет быть втянут в противостояние с Израилем на своей территории, да и в целом, согласно мнению большинства экспертов, не стремиться к расширению конфликта в регионе. И в результате перед иранскими властями встала дилемма – как не допустить еще большей эскалации в регионе, но при этом отомстить Израилю.

Среди возможных описываемых разными экспертами сценариев: активизация "оси сопротивления". Т.е. речь идет об усилении атак по израильской территории со стороны ливанской "Хизбаллы", хуситского движения "Ансар Аллах", а также группировки "Ан-Нуджаба". Последняя входит в "Исламское сопротивление в Ираке" (ИСИ). Это бренд, под которым в октябре 2023 года стали выступать несколько иракских проиранских группировок, объявивших о солидарности с палестинцами. Мишенями ИСИ стали базы международной антитеррористической коалиции в Ираке и Сирии, но некоторые группировки также попытались атаковать Израиль. По подсчетам Вашингтонского института ближневосточной политики (The Washington Institute for Near East Policy), с ноября 2023 года ИСИ заявили о 40 атаках на Израиль. Из них "Ан-Нуджаба" ответственна примерно за 20. В частности, только на этой неделе "Ан-Нуджаба" заявила об атаках по Эйлату и Хайфе. То, что первое имело место, подтвердили и израильские военные. Информация об ударе по Хайфе не нашла подтверждения.

Кроме того, с помощью прокси Иран может продолжать и даже усиливать блокировку торговых путей, как уже происходит в Красном море.

Еще один возможный вариант мести Ирана – атаки, направленные на дипломатические миссии Израиля и офисы еврейских организаций в третьих странах, что неоднократно уже было в прошлом. Одним из самых уязвимых считается израильское посольство в Баку. Не исключается в качестве мести Тегерана и его наращивание ядерной программы.

"Ось сопротивления" демонстрирует единство

Пока из всех мер Иран сделал акцент на демонстрации единства сил сопротивления.

На этой неделе в Бейруте состоялось мероприятии под названием "Иерусалимская трибуна (минбар)". Оно было приурочено к Дню Аль-Кудса – учрежденному в Иране аятоллой Хомейни после иранской революции 1979 в знак солидарности с палестинским народом. С тех пор этот день празднуют в последнюю пятницу Рамадана во многих мусульманских общинах по всему миру, но прежде всего там, где распространено влияние Тегерана.

В Бейруте по видеотрансляции выступили президент Ирана Эбрагим Раиси, генсек "Хизбаллы" шейх Хасан Насралла, генсек "Ан-Нуджаба" Акрам аль-Кааби, глава "Ансар Аллах" Абдул-Малик аль-Хуси, а также лидеры палестинских движений ХАМАС и "Исламский джихад" Исмаил Ханийя и Зияд ан-Нахала соответственно. Озвученные ими заявления были достаточно стандартны – поддержка палестинского сопротивления, готовность продолжать борьбу с Израилем и США, отчет об уже проделанной работе на этом направлении. Но слова были не так уж важны, как демонстрация единства.

Знаковым стало и выступление президента Раиси – официального представителя государства наравне с лидерами группировок, пусть влиятельных, но все же не равных ему по статусу. Таким образом Тегеран еще раз подчеркнул, что он по-прежнему готов координировать и поддерживать силы сопротивления. И этот сигнал был услышан в регионе. Правда воспринят не всеми одинаково хорошо.

Критика ФАТХа и не только в адрес Ирана

В среду движение ФАТХ обвинило Иран в попытке посеять хаос на Западном Берегу и заявило, что не позволит использовать палестинский вопрос в качестве карты в пользу "подозрительных проектов, не имеющих ничего общего с палестинским народом". Это произошло одновременно с бейрутским мероприятием. Кроме того, не стоит забывать и состоявшемся на прошлой неделе визите лидеров ХАМАСа и "Исламского джихада" в Тегеран.

Фоном этого заявления стали несколько событий.

На этой неделе ХАМАС в резких выражениях обвинил ФАТХ в сотрудничестве с Израилем. Это произошло после того, как силы безопасности ХАМАСа задержали в секторе Газы несколько палестинцев, которые заподозрили в работе на ФАТХ. Эти люди оказались в секторе вместе с гуманитарной миссией. ХАМАС утверждается, что миссию курирует глава разведки ПНА Маджед Фарадж в координации с Израилем. Эту версию поддерживает и израильская газета "Исраэль а-Йом".

Сайт катарского телеканала "Аль-Джазира" со ссылкой на источники также утверждает, что Фараджу было поручено руководить группами по сопровождению грузовиков с гуманитарной помощью в Газу в рамках подготовки к поиску альтернативы ХАМАСу после окончания военных действий. Арабские СМИ обращают внимание, что недавно министр обороны Израиля Йоав Галант также предполагал, что Фарадж может взять на себя управление сектором Газы после окончания войны. При этом официально правительство Биньямина Нетаньяху отказывается от сотрудничества с ПНА и ФАТХом.

Еще одна история – столкновения между палестинскими службами безопасности и боевиками так называемой "бригады Туль-Карема", связанной с "Бригадами Аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада"). В итоге на палестинские власти вылились обвинения, что они выступают против сил сопротивления и действуют заодно с Израилем. Особенно много таких заявлений в соцсетях. В Рамалле считают это организованной кампанией, за которой стоят Иран и ХАМАС и ее цель взорвать ситуацию на Западном берегу. Палестинские власти также указывают на попытки ХАМАСа поджечь ситуацию в Иордании, где на протяжении многих недель не прекращаются протесты под лозунгом солидарности с сектором Газы. Озабочены происходящим и самом Амане.

Одновременно в арабских СМИ и соцсетях разгорелась дискуссия о действиях Ирана в регионе в противовес Саудовской Аравии и ОАЭ. Поводом стало заявление генерального менеджера базирующегося в ОАЭ телеканала Sky News Arabia Надима Котеича. По его словам, существует два Ближних Востока. Приоритетом первого является сопротивление, а его результатом голод, а приоритет другого – это мир. "Один Ближний Восток живет прошлым, а другой создает будущее", – подчеркнул он. Мнения вокруг этого высказывания разошлись. В том числе прозвучали заявления, что Эр-Рияд и Абу-Даби делают недостаточно для защиты палестинцев, но были и те, кто согласились с Котеичем.

Дискуссия интересна на фоне процесса сближения между Ираном и Саудовской Аравией. Напомним, что год назад они официально объявили о нормализации отношений. И Эр-Рияд, впрочем, как и Абу-Даби, выразил осуждение атаки по посольству Дамаска. Кроме того, в последнее время было отмечено сближение ОАЭ с "Хизбаллой". Однако это не мешает арабским монархиям Персидского залива настороженно относиться к региональным амбициям Ирана и его роли как лидера сил сопротивления. И с этой точки зрения они весьма болезненно реагируют на возможность эскалации в регионе.

Интересы США

Среди вариантов мести Ирана, не упомянутых выше, есть вариант и активизации действий проиранских группировок против американских военных объектов в регионе. "Ось сопротивления" возложила ответственность за удар по Дамаску в том числе и на США, как главного израильского союзника. А в Вашингтоне поспешили дистанцироваться. Позднее появилась информация, что Иран и США обменялись друг с другом предупреждающими посланиями.

Здесь важно учитывать, что атаки проиранских группировок против американских военных в регионе прекратились в феврале. Это произошло после того, как Вашингтон нанес массированный удар по базам группировок "Исламского сопротивления" в Ираке и Сирии в отместку за убийство трех и ранение больше 30 американских военнослужащих в Иордании. Но буквально через несколько часов после атаки в Дамаске американские войска, дислоцированные в Сирии, сбили ударный беспилотник в районе их базы Эт-Танф. Но это пока единичный случай.

Затишье важно как для Вашингтона, так и для Багдада. В середине апреля должен состояться визит в США премьер-министра Ирака Мухаммада ас-Судани. Среди прочего на повестке дня – отмена Вашингтоном санкций в отношении некоторых иракских банков и частных лиц, которых связывают с КСИР и проиранскими группировками, атаковавшими американские базы. Для США важно сохранение военного союза с Ираком. Это и в интересах Багдада, но иракские власти сталкиваются с оппозицией в лице проиранских сил. Иракские силы сопротивления заявляют, что их терпение на исходе, если вопрос с выводом сил возглавляемой США антитеррористической коалиции из Ирака не будет решен в ближайшее время.

Визит ас-Судани в Вашингтон имеет также значение для США как еще один неформальный канал связи с Ираном. Региональные источники отмечают активизацию контактов между Тегераном и Вашингтоном через разных посредников. Напомним, что администрация Джо Байдена в отличие от предшественников пыталась наладить диалог с Ираном, в том числе договориться о полноценном возвращении к "ядерной сделке", из которой вышел Дональд Трамп. Речь идет об ограничении ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Эти попытки не привели к результату и вряд ли уже приведут до выборов в США, но стороны, судя по публикациям сохранили интерес друг к другу.

И в этой связи удар по иранскому зданию в Дамаске некстати США, хотя они в целом одобряют политику Израиля в отношении сдерживания региональных амбиций Ирана. Но если результатом станет ускорение иранской ядерной программы, Вашингтон не обрадуется. И вполне возможно, что Тегеран может пошантажировать США в этом направлении в надежде, что Вашингтон усилит давление на Израиль.

Впрочем, на США давят не только Иран. Администрация Джо Байдена оказалась вне простой ситуации накануне намеченных на ноябрь президентских выборов. Речь идет прежде всего о росте недовольства внутри сторонников Демократической партии политикой администрации в отношении Израиля. Она считается недостаточной жесткой на фоне информации о росте жертв среди гражданского населения в секторе Газы. И мы видим, что Джо Байден меняет тон в отношении Израиля.

Кроме того, администрация Байдена не отказалась от реализации своего плана по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравии. Это казалось очень близким до начала октябрьской войны, но теперь ситуация осложнилась. Эр-Рияд хотел бы получить гарантии, что Израиль предпримет реальные шаги в направлении окончательного мирного урегулирования с палестинцами. Т.е. в направлении создания полноценного палестинского государства. Эта перспектива никак не устраивает израильские власти. Тем не менее Вашингтон все еще надеется на позитивные подвижки, так как это стало бы существенным плюсом для администрации Байдена накануне выборов.

Так советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан должен был отправиться на этой неделе Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом по поводу потенциальной сделки, которая будет включать нормализацию отношений Эр-Риядом с Израилем. Поездка была отложена из-за проблем со здоровьем у Салливана, но пока она еще остается в повестке дня. Часть сделки касается непосредственно саудовско-американских договоренностей: повышения уровня сотрудничества в сфере обороны и предоставление гарантий Вашингтоном поддержки саудовской программы по развитию мирного атома. Как отмечает израильский журналист Барак Равид, если Вашингтон и Эр-Рияд придут к согласия между собой, израильские власти окажутся перед выбором: или принять предлагаемые условия или поставить под угрозу свои отношения с США. Впрочем, все пока очень зыбко, в том числе и перспектива достижения американо-саудовских договоренностей.

Но в любом случае Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива усиливают давление на США, чтобы они подтолкнули Израиль к урегулированию с палестинцами. Первым шагом должно стать взаимодействие с официальной Палестинской национальной администрацией (ПНА) в Рамалле. Именно ПНА с точки зрения арабских стран должна взять контроль над сектором Газы после окончания там военных действий. Такой план устроит и большинство членов международного сообщества. США также работают на этом направлении. И в этой связи ближайшие недели будут очень показательными.

Заявка Палестинской администрации на членство в ООН

3 апреля Палестинская администрация в очередной раз подала заявку на полноправное членство в ООН. Вопрос должен рассматриваться Совбезом ООН и первые консультации на эту тему могут начаться уже через две недели. На 18 апреля запланированы открытые дебаты по Ближнему Востоку.

Палестинские власти отдают себе отчет, что признание государства еще не означает его полноценного функционирования, но рассматривают это как инструмент давления на Израиль.

У Палестины с 2012 года есть статус государства-наблюдателя в ООН. Это позволяет ее представителям принимать участие в обсуждениях Генассамблеи ООН, но они не имеют права голоса. Тем не менее этот статус позволил палестинцам присоединились к Международному уголовному суду в 2015 году. И это привело к началу расследования военных операций Израиля на палестинских территориях.

Чтобы получить новый статус, просьбу ПА должны поддержать 2/3 государств-членов ООН при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН с предварительным одобрением членства в СБ ООН. Необходимо, чтобы при голосовании ни один из постоянных членов совета не воспользовался правом вето. Ранее против такого развития событий выступали США, Великобритания и Франция. Не исключено, что Париж пересмотрит свою позицию, особенно на фоне рост числа европейских стран, готовых признать палестинское государство. Растет давление изнутри страны и на британские власти.

Однако решающей будет позиция Вашингтона. В начале года госсекретарь США Энтони Блинкен попросил своих сотрудников провести анализ и представить варианты политики в отношении возможного признания палестинского государства. Это стало существенным изменением позиции США по этому вопросу. В регионе не исключают, что это в том числе связано с попытками добиться нормализации между Саудовской Аравией и Израилем.

На этой неделе представитель госдепа США Мэтью Миллер заявил, что несмотря на поддержку Вашингтоном идеи создания палестинского государства, оно должно быть создано путем прямых переговоров сторон, а не при помощи обращения в ООН. При этом Миллер не уточнил используют ли США право вето, если вопрос поступит на рассмотрение Совета безопасности ООН. Однако всем очевидно, что Вашингтон попал в трудную ситуацию между Израилем и арабскими странами.