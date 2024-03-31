Эскалация с "Хизбаллой", главари террора в Тегеране, новый премьер в Рамалле. Ближневосточный обзор

На минувшей неделе заметно выросла интенсивность боевых действий между Израилем и ливанской "Хизбаллой" и ее союзниками, в том числе на территории Сирии. Как утверждают арабские СМИ, это случилось сразу после неудачного завершения переговоров при посредничестве ОАЭ о создании демилитаризованной зоны между Израилем и Ливаном. В итоге в Бейруте все больше опасаются превращения ливанской территории в сектор Газы. Тем временем в самом секторе готовятся к началу военной операции Израиля в Рафахе, которую считают практически неизбежной. На этом фоне активизировались контакты "сил сопротивления": лидеры палестинских движений ХАМАС и "Исламский джихад" посетили Тегеран. Не дает о себе забыть и палестинская администрация в Рамалле. В воскресенье здесь к присяге будет приведено новое правительство, которое надеется взять на себя функцию по управлению Газой при поддержке внешних сил.

Обзор подготовила Марианна Беленькая, The News of Israel.

Еще один шаг к войне между Ливаном и "Хизбаллой"?

"Мы находимся на грани повторения опыта Газы на юге Ливана", – заявил в четверг глава партии "Катаиб", представляющей в основном интересы христиан-маронитов, Cами Жмайель. Он обратился к лидеру "Хизбаллы" Хасану Насралле: "Прекратите фарс фронта поддержки и отвлечение внимания Израиля, поскольку вы несете разрушения на юг".

Эти слова стали реакцией на широко разошедшееся в ливанских СМИ заявление неназванного израильского чиновника, что Израиль войдет в Ливан сразу после окончания операции в Рафахе в секторе Газы.

Среди христиан, друзов, а также суннитов нарастает недовольство действиями "Хизбаллы", которая подставляет под израильские удары население на юге Ливана. На неделе сообщалось о конфликте между жителями христианского города Рмейш, расположенного практически у самой границы с Израилем, с боевиками "Хизбаллы", которые хотели разместить там свою ракетную установку. "Хизбалла" назвала эти сообщения клеветой и попыткой разжечь рознь между ливанцами.

Напомним, что "Хизбалла" поддержала нападение палестинской террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября и уже на следующей день приступила к обстрелам израильской территории. Израиль атаковал в ответ. С тех пор стороны обмениваются ударами, есть жертвы с обеих сторон. С израильской погибли восемь гражданских лиц, а также десять военнослужащих. С ливанской – более 300 человек, большинство из которых – боевики "Хизбаллы", но также, по данным ливанских СМИ, более 60 мирных граждан.

На этой неделе география ударов израильской армии по территории Ливана расширилась. В частности, были атакованы объекты "Хизбаллы" в районе Баальбека – около 100 км от разграничительной линии между Израилем и Ливаном. Это самое дальняя мишень Израиля с начала войны. Под ударом оказались и новые населенные пункты на юге. Среди них медицинский центр в деревне Хеббарие, где погибли семь медиков-добровольцев. Утверждается, что центр был связан с "Джамаа аль-Исламия". Эта структура была создана еще в 1960-ые годы как ливанское отделение "Братьев-мусульман" и на протяжении десятилетий поддерживала тесные связи с ХАМАСом, но в последнее время о ней практически ничего не было слышно. Ситуация изменилась после открытия фронта между Израилем и "Хизбаллой" в октябре. "Джамаа аль-Исламия" восстановила свое вооруженное крыло "Бригады аль-Фаджр", которое подключилось к войне с Израилем. Связь всех погибших в Хебаррии с этой группировкой до конца не установлена, но многие семьи в деревне задумались о временной эвакуации.

На прошлой неделе также выросло число атак по Сирии, приписываемых Израилю. Цели – объекты, связанные с "Хизбаллой". Помимо боевиков движения есть жертвы и среди гражданского населения и сирийских военных. В частности, в ночь на пятницу погибли более 30 военных и пять активистов "Хизбаллы" – самое большое число с начала израильских атак по Сирии.

Мишенями израильских ударов также становятся боевики проиранских формирований, и офицеры иранского "Корпуса стражей исламской революции". Один из них погиб в понедельник на северо-востоке Сирии, когда был уничтожен военный груз, присланный из Ирана для "Хизбаллы".

Тегеран не устает поддерживать "Хизбаллу", как и палестинские группировки. Но от него звучат очень разные сигналы. Памятен визит главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи в Иран в ноябре.

Тогда агентство Reuters со ссылкой на собственные источники утверждало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи обещал ХАМАСу моральную и политическую поддержку, но отказался вступать в конфронтацию с Израилем напрямую, и в том числе он попросил заставить замолчать тех, кто призывает Тегеран или "Хизбаллу" вмешаться в войну. ХАМАС это сообщение опроверг, официальный Тегеран промолчал. Известно также, что Тегеран настойчиво советовал "Хизбалле" не пересекать "красных линий" в противостоянии с Израилем, чтобы не допустить полномасштабной войны в регионе.

При этом Тегеран продолжает поставки оружия "Хизбалле", о чем свидетельствуют израильские удары по Сирии, не исключено и выделение финансовой помощи, как ливанским, так и палестинским группировкам. По данным Госдепартамента США, в прошлом Иран выделял ХАМАСу и "Исламскому джихаду" $100 млн ежегодно. А "Хизбалла" только в 2020 году получила $700 млн.

Но также возможно, что не без влияния Тегерана "Хизбалла" стала проявлять интерес к разным посредническим миссиям, которые могут предотвратить большую войну с Израилем и позволят движению выйти из этого противостояния, не потеряв лица. Ранее этим вопросом активно занимались США и Франция, а теперь подключились ОАЭ, которые не только поддерживают активные контакты с Израилем, но также и с Ираном и Сирией.

Согласно информации саудовской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", в ходе визита в ОАЭ главы отдела связи и координации "Хизбаллы" Уафика Сафы обсуждался вопрос о создании демилитаризованной зоны вдоль разделительной линии между Израилем и Ливаном, где будут находится только ливанские военные и миротворцы ООН. Утверждается, что Сафа проинформировал ОАЭ о готовности "Хизбаллы" остановить боевые действия на юге Ливана и объявить приграничный район "демилитаризованной зоной" при условии, что вслед за прекращением огня последует подписание соглашения с Израилем о демаркации сухопутной границы. Источники издания сообщают, что ответ из Израиля поступил очень быстро: никакого соглашения с "Хизбаллой" не будет до тех пор, пока боевики движения не сдадут все имеющееся у него оружие ливанской армии. Поступить также настоятельно советуют "Хизбалле" и в Абу-Даби. ОАЭ считают, что сдать оружие по обоюдному согласию лучше, чем под давлением и заплатив за это разрушением Ливана. Но пока Сафа вернулся в Бейрут с пустыми руками и интенсивность обстрелов резко возросла.

Близкая к "Хизбалле" газета "Аль-Ахбар" напоминает со ссылкой на заявления генсека движения Хасана Насраллы, что боевые действия не прекратятся пока это будет необходимо для поддержки сектора Газы. В то же время отмечается, что у "Хизбаллы" нет цели расширять войну, но она может пойти по этому пути в ответ на эскалацию со стороны Израиля. Подчеркивается также, "Хизбалла" стремится сохранить географически узкие масштабы сражения, чтобы уменьшить ущерб мирному населению Ливана. Подобные заявления особенно важны на фоне недовольства жителей ливанского юга. В отличие от жителей сектора Газы ливанцы очень четко понимают, кому они обязаны втягиванием в войну, хотя ливанские СМИ вне зависимости от политической направленности стабильно описываюи атаки "Хизбаллы" как ответ на израильские действия, а не наоборот. И Израилю не стоит обольщаться – недовольство "Хизбаллой" не означает, что другие политические силы Ливана готовы выступить против этого движения. И уж тем более это не означает симпатий в адрес Израиля, особенно когда растет число жертв среди гражданского населения.

Важно также помнить, что от активного противостояния "Хизбалле" ливанцев удерживают воспоминания о гражданской войне (1975-1990 гг). Повторения никто не хочет. Поэтому все политические стараются по возможности гасить возникающие внутренние конфликты. Это касается и "Хизбаллы", не случайно она пытается оправдаться перед согражданами и снять с себя ответственность за эскалацию.

Ханийя и ан-Нахала в Тегеране

Традиционно на Израиль перекладывают ответственность за войну и ее последствия и палестинские группировки. В частности, на этой неделе ХАМАС в очередной раз обвинил израильские власти в срыве переговоров о прекращении огня в Катаре. В секторе Газы также начали подготовку к "вторжению Израиля в Рафах", которое на основании заявлений израильских политиков считают неизбежным. И как сообщил катарскому изданию "Аль-Араби Аль-Джадид" один из представителей ХАМАСа, пожелавший остаться анонимным, предстоящая операция "не будет пикником" для израильской армии. В арабских СМИ активно обсуждаются ловушки, подготовленные для израильтян, а также как Израиль будет подвергнут обструкции международного сообщества, когда начнет операцию.

Представитель ХАМАСа также предупредил, что операция в Рафахе может привести "весь регион к взрыву". В связи с этим он обратил внимание на координацию между "силами сопротивления", имея ввиду новый визит главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи в Тегеран, который состоялся на этой неделе. Одновременно с ним там же оказался и генсек "Исламского джихада" Зияд ан-Нахала. Оба провели отдельные встречи с представителями иранского руководства, начиная с верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи и президента Эбрагима Раиси. А перед Ханийей и вовсе расстелили красную дорожку в иранском МИДе.

Помимо этого, лидеры ХАМАСа и "Исламского джихада" встретились друг с другом на переговорах с секретарем Совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадияном. О чем они говорили "на троих", неизвестно. Но по итогам встречи Ханийи и ан-Нахалы было заявлено, что у ХАМАСа и "Исламского джихада" есть общая позиция в отношении переговоров с Израилем о возвращении заложников. С их точки зрения переговоры могут быть успешными только, если будет выполнено четыре условия: прекращение огня, полный вывод израильских войск из сектора Газы, возвращение перемещенных лиц на север сектора, а также поступление туда гуманитарной помощи в достаточном объеме. Они также выразили благодарность за поддержку Ирану, предупредили, что все решения в отношении сектора Газы должны быть приняты на основе "национального консенсуса" и призвали к "продолжению сопротивления".

Последнее особенно актуально в связи с окончанием через неделю Рамадана. Это один из самых напряженных моментов с точки зрения безопасности и возможностей для эскалации конфликта. 5 апреля – последняя пятница Рамадана и отмечаемый мусульманами, особенно шиитами, день Аль-Кудса (Иерусалима), когда выражается солидарность с палестинцами, будут особенно показательной.

Новое правительство Палестины

Намеки Ханийи и ан-Нахалы о решениях на основе "национального консенсуса" касались прежде всего Рамаллы. Здесь в воскресенье будет приведено к присяге 19-е по счету палестинское правительство в составе 23 человек. Будущий премьер-министр Мухаммад Мустафа оставил за собой также пост министра иностранных дел и по делам мигрантам.

Еще до вступления в должность Мустафа заявил, что "национальным приоритетом" его правительства будет прекращение огня и полный уход Израиля из сектора Газы. Программа правительства включает разработку комплексного плана по оказанию гуманитарной помощи населению в секторе Газы и его восстановлению, а также стабилизацию финансовой ситуации и структурные реформы. Не забыта и борьба с коррупцией. Мустафа также пообещал работать над воссоединением палестинских институтов власти, разделенных после захвата ХАМАСом власти в Газе в 2007 году, а также принять на себя ответственность за ситуацию в секторе.

Акцент на реформах не случаен. Этого, в частности, требуют США и арабские страны в надежде, что в итоге именно палестинская администрация возьмет на себя управление сектором Газы. Однако пока против этого категорически выступает Израиль, заявляя, что власти в Рамалле ничем не отличаются от ХАМАСа. Тем более на повестке дня остается актуальной тема межпалестинского примирения, т.е. потенциально представители ХАМАСа могут получить руководящие посты в палестинской администрации, что никак не устраивает Израиль. Однако тему палестинского единства лоббируют арабские посредники и Россия. Правда получается не очень.

Создание нового правительства должно было стать первым шагом к объединению. Речь шла, что в него войдут исключительно технократы без какой-либо партийной аффилиации, но при этом список министров одобрят представители всех палестинских фракций, начиная с ФАТХа и ХАМАСа. Но вместо этого правительство стало еще одним поводом для раздора между палестинскими группировками. Решение главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса поручить формирование правительства Мухаммаду Мустафе сразу вызвало недовольство в палестинских рядах, прежде всего ХАМАСа, у которого были свои кандидаты на эту должность. ХАМАС, "Исламский джихад", "Народный фронт освобождения Палестины" и движение "Национальная инициатива" осудили решение Аббаса, охарактеризовав его как шаг "усиление политики исключительности и углубления разделения". Не получил одобрения и остальной список министров, хотя по меньшей мере пять человек в нем – представители сектора Газы. Член политбюро ХАМАСа Хусам Бадран заявил газете "Аш-Шарк", что Аббас не проводил никаких политических консультация ни по поводу состава правительства, ни по поводу его программы.

Впрочем, пока достаточно, что формирование правительства одобряют внешние посредники – от США до России и арабских стран, а значит оно может потенциально рассчитывать на дипломатическую и финансовую поддержку. Однако как это правительство будет функционировать, особенно решать проблемы сектора Газы – абсолютно неясно. Последний вопрос откладывается по всей видимости до дня "после войны". Как и многие другие вопросы, ответы на которые не могут дать ни в Израиле, ни в арабском мире, ни внерегиональные игроки.