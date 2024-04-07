Риши Сунак в годовщину 7 октября: "Прекратить войну, прекратить гибель людей"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил с заявлением по случаю шестимесячной годовщины нападения ХАМАСа на Израиль. Он призвал положить конец "ужасной войне" между Израилем и палестинской группировкой.

"Мы продолжаем поддерживать право Израиля на самооборону от террористов ХАМАСа. Но вся Великобритания потрясена кровопролитием", – заявил он, призвав к прекращению военных действий, освобождению израильских заложников и масштабным поставкам в Газу гуманитарной помощи.

"Сегодня мы отмечаем полугодовую годовщину террористического нападения 7 октября – самого страшного в истории государства Израиль, самой массовой потери еврейских жизней со Второй Мировой войны. Раны Израиля еще открыты. Семьи погибших все еще скорбят, заложники еще удерживаются ХАМАСом", – напомнил он.

Политик напомнил и о страданиях жителей Газы. "Детям Газы необходимо скорейшее гуманитарное перемирие, ведущее к постоянному прекращению огня. Это самый быстрый способ освободить заложников и обеспечить гуманитарную помощь – прекратить войну, прекратить гибель людей".