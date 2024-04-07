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Ближний Восток

Великобритания направляет в Газу военный корабль с гуманитарной помощью

время публикации: 07 апреля 2024 г., 12:05 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 12:10
Великобритания направляет в Газу военный корабль с гуманитарной помощью
AP Photo/Valentina Petrova

Министерство иностранных дел и министерство обороны Великобритании сообщили, что корабль королевского военно-морского флота будет направлен к берегам Газы с грузом гуманитарной помощи.

"Ситуация в Газе отчаянная, реальна угроза голода. Мы доставим помощь тем, кто в ней так нуждается", – заявил министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон. Он также сообщил о выделении 9,7 миллионов фунтов на оборудование морского коридора с Кипра в Газу.

Поставляемая в сектор гуманитарная помощь будет досматриваться на Кипре и поставляться прямо в Газу, где США оборудуют плавучий причал. Альтернативным вариантом остается доставка помощи через Ашдод.

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