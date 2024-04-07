Великобритания направляет в Газу военный корабль с гуманитарной помощью

Министерство иностранных дел и министерство обороны Великобритании сообщили, что корабль королевского военно-морского флота будет направлен к берегам Газы с грузом гуманитарной помощи.

"Ситуация в Газе отчаянная, реальна угроза голода. Мы доставим помощь тем, кто в ней так нуждается", – заявил министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон. Он также сообщил о выделении 9,7 миллионов фунтов на оборудование морского коридора с Кипра в Газу.

Поставляемая в сектор гуманитарная помощь будет досматриваться на Кипре и поставляться прямо в Газу, где США оборудуют плавучий причал. Альтернативным вариантом остается доставка помощи через Ашдод.