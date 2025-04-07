Учения проправительственных боевиков вызвали панику в районе Дамаска

Организация The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что 6 апреля в окрестностях Дамаска были слышны громкие взрывы, вызвавшие у населения панику.

Причиной взрывов, согласно SOHR, стали учения "сирийских правительственных войск", в ходе которых применялись и тяжелые вооружения. По сути, речь идет о боевиках группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и их союзниках. Население о предстоящих учениях не предупредили.

SOHR также отмечает, что израильские военные самолеты совершили облет сирийских провинций Хомс и Хама, преодолев сверхзвуковой барьер, но не нанося ракетно-бомбовых ударов.