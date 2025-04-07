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Ближний Восток

Учения проправительственных боевиков вызвали панику в районе Дамаска

ВВС
Сирия
время публикации: 07 апреля 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 12:05
Учения сирийских войск вызвали панику в районе Дамаска
AP Photo/Ghaith Alsayed

Организация The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что 6 апреля в окрестностях Дамаска были слышны громкие взрывы, вызвавшие у населения панику.

Причиной взрывов, согласно SOHR, стали учения "сирийских правительственных войск", в ходе которых применялись и тяжелые вооружения. По сути, речь идет о боевиках группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и их союзниках. Население о предстоящих учениях не предупредили.

SOHR также отмечает, что израильские военные самолеты совершили облет сирийских провинций Хомс и Хама, преодолев сверхзвуковой барьер, но не нанося ракетно-бомбовых ударов.

Ближний Восток
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