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Ближний Восток

"Аль-Масира": ночью армия США атаковала цели в Сане и на северо-западе Йемена

США
Йемен
Хуситы
время публикации: 07 апреля 2025 г., 06:53 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 06:59
"Аль-Масира": ночью армия США атаковала цели в Сане и на северо-западе Йемена
CENTCOM

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что в ночь на 7 апреля армия США нанесла авиаудары по целям в Сане и в провинции Хаджа.

Сообщается, что в результате ударов по цели в районе Шааб аль-Хафа в Сане убиты не менее четырех человек, десятки получили ранения. Утверждается, что примерно половина пострадавших - это женщины и дети.

Также сообщается об ударе авиации США по цели в провинции Хаджа, на северо-западе Йемена. Причинен ущерб. Сведений о пострадавших нет.

Ближний Восток
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