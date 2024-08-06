Новым лидером ХАМАСа стал Яхья Синуар

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, что новым лидером группировки стал глава ХАМАСа в секторе Газы Яхья Синуар. Он сменит ликвидированного неделю назад в Тегеране Исмаила Ханийю.

О том, что начат процесс консультаций с целью выбрать нового главу ХАМАСа, группировка сообщила 4 августа. На протяжении последних дней появлялись сообщения о том, что политбюро возглавят Халид Машаль или Мухаммад Исмаил Даруиш.

Отметим, что предыдущие главы политбюро ХАМАСа проживали за границей и обладали свободой перемещения, необходимой для выполнения этих обязанностей. Предполагается, что Синуар находится в туннелях под сектором Газы, однако ему удается поддерживать связь с другими руководителями группировки.

Синуар был одним из главных архитекторов нападения на Израиль в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Это привезло к значительному росту его авторитета в группировке. Именно он принимает решения по ключевым вопросам, включая переговоры с Израилем.

Путь к руководству группировкой Синуару "расчистили" точечные ликвидации. В январе 2024 года в Бейруте был уничтожен 57-летний Салах аль-Арури, заместитель главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи, второй номер в иерархии террористической группировки. Сам Ханийя был убит в Тегеране около недели назад.

Яхья Синуар

Яхья Синуар родился в 1962 году в Хан-Юнисе, окончил Исламский университет в Газе. Впервые был арестован за террористическую деятельность в 1982 году. В 1988 году был в числе основателей "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАСа. Несет ответственность за множество терактов и казни десятков жителей Газы, обвиненных в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Синуар был приговорен к 450 годам заключения, но провел в тюрьме 22 года и вышел на свободу в 2011 году в рамках "сделки Шалита".

Долгое время Синуар не занимал политических постов, однако отвечал за координацию между политическим руководством и военным крылом группировки. Он считался неформальным лидером боевиков ХАМАСа, по популярности почти не уступая Мухаммаду Дэйфу.

Как и Дэйф, Синуар пережил несколько попыток ликвидации. В июле 2014 года, в ходе операции "Нерушимая скала", его дом был полностью разрушен израильскими ВВС. Однако сам Яхья Синуар уцелел.

Его младший брат Мухаммад Синуар является одним из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама". Он также пережил несколько попыток покушения.

Братья Синуар активно участвовали в разработке стратегии туннельной и ракетной войны против Израиля.

Назначение Яхьи Синуара в феврале 2017 года на пост главы правительства ХАМАСа в Газе шло вразрез с попытками налаживания диалога между "Исламским движением сопротивления" и "Организацией освобождения Палестины". Многими в Палестинской автономии этот выбор ассоциировался с неизбежностью скорой войны между ХАМАСом и Израилем.

В марте 2021 года Яхья Синуар был переизбран на пост главы ХАМАСа в Газе. Он победил в четвертом раунде с перевесом в несколько голосов своего главного соперника Низара Аудаллу, бывшего советника идеолога группировки шейха Ахмада Ясина.

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