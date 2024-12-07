CNN сообщает, что местоположение Асада неизвестно, его охрана также пропала

Сирийские повстанцы приближаются к Дамаску, сообщая, что боевики уже находятся "у ворот" сирийской столицы. Сирийская армия опровергает сообщения об отступлении лояльных президенту войск от столицы.

CNN со ссылкой на информированный источник сообщает, что президента Сирии Башара Асада нет в Дамаске, а его обычные охранники не были замечены в районе жительства президента.

Ранее официальные власти опровергли сообщения о бегстве Башара Асада из Дамаска. Его жена и дети накануне покинули Сирию и уже прибыли в Россию.