Wall Street Journal: Асада призывают покинуть Сирию, его семья уже в России

На фоне стремительного наступления джихадистов и протурецких сил власти Иордании и Египта предложили президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдут представители оппозиции, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В публикации Изабель Коулз и Саммер Саид отмечается, что по состоянию на пятницу, 6 декабря, Башар Асад оставался в Сирии. Хотя еще на прошлой неделе его дети и жена отправились в Россию, а его зятья – в Объединенные Арабские Эмираты.

Посольство США в Иордании в Вашингтоне отрицает, что иорданские официальные лица призывали Асада покинуть страну.

Официальный Дамаск эту публикацию не комментирует.