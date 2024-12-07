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Пресса

Wall Street Journal: Асада призывают покинуть Сирию, его семья уже в России

Сирия
время публикации: 07 декабря 2024 г., 07:29 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 07:43
Wall Street Journal: Асада призывают покинуть Сирию, его семья уже в России
AP Photo/Ghaith Alsayed

На фоне стремительного наступления джихадистов и протурецких сил власти Иордании и Египта предложили президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдут представители оппозиции, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В публикации Изабель Коулз и Саммер Саид отмечается, что по состоянию на пятницу, 6 декабря, Башар Асад оставался в Сирии. Хотя еще на прошлой неделе его дети и жена отправились в Россию, а его зятья – в Объединенные Арабские Эмираты.

Посольство США в Иордании в Вашингтоне отрицает, что иорданские официальные лица призывали Асада покинуть страну.

Официальный Дамаск эту публикацию не комментирует.

Пресса
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