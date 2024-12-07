Асад пообещал США прекратить поддержку Ирана и "Хизбаллы" в обмен на помощь

По сообщению ряда СМИ, президент Сирии Башар Асад приказал лояльным ему войскам отступить для защиты Дамаска, фактически уступая большую часть страны повстанческим группировкам.

В последних попытках удержаться у власти, Асад предпринимает непрямые дипломатические шаги в сторону США и избранного президента Дональда Трампа, сигнализируя о готовности достичь соглашения, которое позволит ему удержать оставшуюся в его руках территорию под контролем своей армии или хотя бы гарантировать ему безопасное бегство, сообщают информированные источники на условиях анонимности.

Одно из предложений Асада, направленное США через Объединенные Арабские Эмираты, заключается в том, что Сирия прекратит все свои связи с поддерживаемыми Ираном террористическими группировками, такими как "Хизбалла", если западные державы используют свое влияние для прекращения боевых действий.