UN Watch: UNRWA поддерживает тесные связи с руководством ХАМАСа

Отчет, подготовленный организацией UN Watch, свидетельствует: Агентство ООН по помощи палестинским беженцам не только поддерживает тесные связи с палестинскими террористическими организациями, но и позволяет группировкам влиять на свою политику.

UN Watch приводит многочисленные примеры участия представителей агентства в мероприятиях ХАМАСа, на которых ораторы призывали к уничтожению Израиля, и участия ХАМАСа в организационных встречах агентства, на которых обсуждались внутренние вопросы.

Напоминает отчет и о том, что глава UNRWA Фелипе Лазарини обещал бойкотировать ХАМАС после того, как выяснилось: лидер группировки в Ливане Фатхи Шариф был сотрудником организации. Под давлением ХАМАСа он возобновил встречи. Шариф был уволен из агентства. Впоследствии его ликвидировал ЦАХАЛ.

"Неспособность UNRWA сохранить нейтралитет, вместе с подверженностью влияния террористов, подрывает доверие к ней и содействует продолжению регионального конфликта. Донорам пора пересмотреть свою политику, отказаться от финансирования агентства, ликвидировать UNRWA и создать другой механизм помощи нуждающимся палестинцам", – говорится в документе.