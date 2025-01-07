Аэропорт Дамаска возобновил прием международных рейсов

7 января, впервые после свержения Башара Асада, аэропорт Дамаска начинает принимать регулярные международные рейсы. Следует отметить, что внутреннее авиасообщение между Дамаском и Алеппо возобновилось еще 18 декабря.

Аэропорт сирийской столицы также принимал рейсы с гуманитарной помощью. В последние дни здесь приземлилось немало самолетов иностранных делегаций, а представители новых сирийских властей вылетали из Дамаска в соседние страны.

Как сообщается, многие авиакомпании не спешат восстанавливать воздушное сообщение с государством, внутренняя обстановка в котором остается неясной. В то же время катарские перевозчики вернутся в Дамаск впервые после начала в 2011 году гражданской войны в Сирии.