Блинкен: США поддерживают формирование инклюзивного правительства в Сирии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе беседы с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Файсалом бин Фарханом ас-Саудом заявил, что Вашингтон поддерживают мирный политический переход власти в Сирии и формирование инклюзивного правительства.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По словам Миллера, Блинкен "подчеркнул общую роль международного сообщества для всех сторон в Сирии – уважать права и основные свободы всех сирийцев, включая представителей меньшинств, и не допустить использования Сирии в качестве базы для терроризма".

Госсекретарь США отметил необходимость того, чтобы международное сообщество содействовало потоку гуманитарной помощи в Сирии. Он поблагодарил правительство Саудовской Аравии за предоставление помощи сирийскому народу.