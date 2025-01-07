x
07 января 2025
|
последняя новость: 07:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2025
|
07 января 2025
|
последняя новость: 07:09
07 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Блинкен: США поддерживают формирование инклюзивного правительства в Сирии

США
Саудовская Аравия
Сирия
время публикации: 07 января 2025 г., 07:02 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 07:06
Блинкен: США поддерживают формирование инклюзивного правительства в Сирии
Nathan Howard/Pool Photo via AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе беседы с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Файсалом бин Фарханом ас-Саудом заявил, что Вашингтон поддерживают мирный политический переход власти в Сирии и формирование инклюзивного правительства.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По словам Миллера, Блинкен "подчеркнул общую роль международного сообщества для всех сторон в Сирии – уважать права и основные свободы всех сирийцев, включая представителей меньшинств, и не допустить использования Сирии в качестве базы для терроризма".

Госсекретарь США отметил необходимость того, чтобы международное сообщество содействовало потоку гуманитарной помощи в Сирии. Он поблагодарил правительство Саудовской Аравии за предоставление помощи сирийскому народу.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook