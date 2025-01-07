Представитель ХАМАСа в Ливане: решены все спорные вопросы со сделке с Израилем

Представитель террористической организации ХАМАС в Ливане Ахмад Абдул Хади в интервью телеканалу "Аль-Маядин", ассоциированному с "Хизбаллой", заявил, что все спорные и нерешенные вопросы, которые препятствовали достижению соглашения по Газе, успешно решены, передает "Интерфакс".

"Теперь мяч на стороне Нетаниягу, особенно после достижения согласия со всеми пунктами, и только он может воспрепятствовать соглашению или подписать его", – приводит агентство слова Хади, утверждающего, что ХАМАС на переговорах "проявил большую гибкость".

Представитель ХАМАСа утверждает, что достигнутое соглашение "является всеобъемлющим, а не частичным", то есть предусматривает полное прекращение боевых действий.

6 января сайт британской телерадиокорпорации BBC сообщал, что получил от "высокопоставленного представителя ХАМАСа" список с именами 34 заложников, которых террористы готовы освободить на новом этапе сделки о прекращении огня в Газе. Подчеркивалось, что неясно, сколько из этих 34 заложников живы. Список с именами был опубликован выходящим в Лондоне саудовским изданием "Аш-Шарк аль-Аусат". Утверждалось, что речь идет о списке, который Израиль передал ХАМАСу, и который ХАМАС предположительно утвердил.

Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу опровергла сообщения о переданном ХАМАСом списке заложников. Было разъяснено, что в СМИ попал список, который был передан Израилем через посредников террористической организации ХАМАС в июле 2024 года, и ХАМАС не согласился освободить перечисленных в списке заложников и не комментировал список.

Ранее власти Израиля выражали готовность на ограниченное прекращение огня в Газе, освобождение множества террористов из тюрем и увеличение гуманитарной помощи в обмен на десятки оставшихся в живых заложников. Однако достичь соглашения пока не удалось.