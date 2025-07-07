Ливанские источники: беспилотник ЦАХАЛа атаковал автомобиль в 10 км от границы

Ливанские СМИ сообщают, что в районе населенного пункта Дир Кифа, к востоку от Тира, примерно в 10 км от границы с Израилем, беспилотник ЦАХАЛа атаковал автомобиль. К месту происшествия следуют машины "скорой помощи" и спасательных служб. Над машиной поднимается густой черный дым.

Эта ликвидация была осуществлена Израилем в то время, когда в Ливане находится специальный посланник администрации по Сирии и Ливану Томас Баррак. Он встретился в Бейруте с ливанским президентом Жозефом Ауном.