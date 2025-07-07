Спецпредставитель Трампа встретился с президентом Ливана: "Пришло время изменить Ближний Восток"

Специальный посланник администрации США в Сирии и Ливане Томас Баррак встретился в Бейруте с ливанским президентом Жозефом Ауном. Баррак сообщил, что переговоры прошли прекрасно, добавив: "Пришло время изменить Ближний Восток. Есть возможность для соглашения с Израилем".

"Мы хотим, чтобы проблему "Хизбаллы" решали не мы, а правительство Ливана. Мы не диктуем Ливану, что ему делать, и поддерживаем решения его властей", – сказал он, отметив вместе с тем, что созданный для контроля над прекращением огня механизм функционирует плохо.

Вопрос о разоружении "Хизбаллы" был главным на переговорах. Американский эмиссар подчеркнул, что США не являются частью соглашения о прекращении огня и напомнил об участии в механизме сил ООН по поддержанию мира в Южном Ливане.