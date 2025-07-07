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Ближний Восток

Турецкие военные отравились газом в Ираке, есть жертвы

время публикации: 07 июля 2025 г., 09:44 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 09:59
Турецкие военные отравились газом в Ираке, есть жертвы
Chaldean/Wikipedia

Восемь турецких военнослужащих, исследовавших на северо-западе Ирака пещеру в поисках останков солдата, погибли в результате отравления метаном. Еще 11 участников поисковой операции были госпитализированы с отравлением.

Как сообщается, солдат погиб в 2022 году в ходе операции против расположенных в Иракском Курдистане баз боевиков Рабочей партии Курдистана. Это движение в Турции, США и Евросоюзе считается террористической группировкой.

В мае 2025 года РПК сообщила о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы против Турции. Турецкая сторона подчеркивает: самороспуск группировки не повлечет за собой помилования ее лидера Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненный срок в тюрьме.

Ближний Восток
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