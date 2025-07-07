Арабские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по порту Ходейда в Йемене

Агентство Sabereen News в своем телеграм-канале сообщает о том, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в Ходейде.

За 40 минут до начала операции глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей Йемена, находящихся в портах Рас-Иса, Ходейда и Ас-Салиф, а также на территории электростанции Рас-Хатиб, обеспечивающей энергией порт Ходейда. В сообщении говорилось, что в ближайшее время ЦАХАЛ нанесет удары по объектам террористов в указанных районах.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что операция в Йемене против хуситов назвается "Черный флаг".

Прошлая атака ЦАХАЛа, направленная против хуситов в Йемене, была осуществлена военно-морскими силами Армии обороны Израиля 10 июня.