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Ближний Восток

Арабские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по порту Ходейда в Йемене

ЦАХАЛ
Йемен
Хуситы
время публикации: 07 июля 2025 г., 00:19 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 00:19
Арабские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по порту Ходейда в Йемене
Ofer Zidon/Flash90

Агентство Sabereen News в своем телеграм-канале сообщает о том, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в Ходейде.

За 40 минут до начала операции глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей Йемена, находящихся в портах Рас-Иса, Ходейда и Ас-Салиф, а также на территории электростанции Рас-Хатиб, обеспечивающей энергией порт Ходейда. В сообщении говорилось, что в ближайшее время ЦАХАЛ нанесет удары по объектам террористов в указанных районах.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что операция в Йемене против хуситов назвается "Черный флаг".

Прошлая атака ЦАХАЛа, направленная против хуситов в Йемене, была осуществлена военно-морскими силами Армии обороны Израиля 10 июня.

Ближний Восток
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