Арабские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по порту Ходейда в Йемене
время публикации: 07 июля 2025 г., 00:19 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 00:19
Агентство Sabereen News в своем телеграм-канале сообщает о том, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в Ходейде.
За 40 минут до начала операции глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей Йемена, находящихся в портах Рас-Иса, Ходейда и Ас-Салиф, а также на территории электростанции Рас-Хатиб, обеспечивающей энергией порт Ходейда. В сообщении говорилось, что в ближайшее время ЦАХАЛ нанесет удары по объектам террористов в указанных районах.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что операция в Йемене против хуситов назвается "Черный флаг".
Прошлая атака ЦАХАЛа, направленная против хуситов в Йемене, была осуществлена военно-морскими силами Армии обороны Израиля 10 июня.
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