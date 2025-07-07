В ОАЭ освобожден британский юноша, осужденный за секс с несовершеннолетней

19-летний житель северного Лондона Маркус Факана, приговоренный в Объединенных Арабских Эмиратах к году тюремного заключения за секс со своей 17-летней подругой, после освобождения вернулся в Великобританию.

Возраст согласия в ОАЭ составляет 18 лет, даже когда речь идет об отношениях по взаимному согласию. Юноша и девушка, которая также британка, познакомились, когда их семьи приехали в эмираты на отдых. В полицию обратилась мать девушки, недовольная отношениями.

Маркус, содержавшийся в тюрьме, обратился с просьбой о помиловании к правителю Дубая шейху Мухаммаду бин Рашиду аль-Муктуму. Эта просьба была удовлетворена. Об освобождении не сообщалось ранее, чтобы дать Факане не привлекая внимания воссоединиться с семьей в Великобритании.