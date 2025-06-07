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Ближний Восток

"Аль-Маядин": Иран получил секретную информацию о ядерных объектах Израиля

Иран
время публикации: 07 июня 2025 г., 16:20 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 17:28
"Аль-Маядин": Иран получил секретную информацию о ядерных объектах Израиля
AP Photo/Ghaith Alsayed

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что "иранская разведка получила много секретной стратегической информации и документов, касающихся ядерных объектов Израиля".

В сообщении не приводится никаких доказательств, однако говорится, что "операция была проведена некоторое время назад, и все документы благополучно доставлены в безопасное место в Иране".

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