"Аль-Маядин": Иран получил секретную информацию о ядерных объектах Израиля
время публикации: 07 июня 2025 г., 16:20 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 17:28
Ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что "иранская разведка получила много секретной стратегической информации и документов, касающихся ядерных объектов Израиля".
В сообщении не приводится никаких доказательств, однако говорится, что "операция была проведена некоторое время назад, и все документы благополучно доставлены в безопасное место в Иране".