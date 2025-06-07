"Аль-Маядин": Иран получил секретную информацию о ядерных объектах Израиля

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что "иранская разведка получила много секретной стратегической информации и документов, касающихся ядерных объектов Израиля".

В сообщении не приводится никаких доказательств, однако говорится, что "операция была проведена некоторое время назад, и все документы благополучно доставлены в безопасное место в Иране".