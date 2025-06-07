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Ближний Восток

Яхта Madleen с Гретой Тунберг на борту находится у берегов Египта

Газа
Европейский Союз
время публикации: 07 июня 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 14:37
Яхта Madleen с Гретой Тунберг на борту находится у берегов Египта
AP Photo/Salvatore Cavalli

Один из пропалестинских активистов, находящихся на борту яхты Madleen, направляющейся в Газу с целью прорвать израильскую блокаду сектора, сообщил, что "судно сейчас находится у берегов Египта".

Яхта Madleen – флагман "флотилии свободы" – вышла из Сицилии к побережью сектора Газы 1 июня, и, как ожидается, войдет в территориальные воды Израиля через 4-5 дней. Декларируемая задача команды – доставка в анклав гуманитарной помощи. На борту судна немало знаменитостей – пропалестинская экоактивистка Грета Тунберг, депутат Европарламента Рима Хасан – политик палестинского происхождения, представляющая Францию, ирландский актер Лиам Каннингем, сыгравший сира Давоса в сериале "Игра престолов".

Как сообщал корреспондент телеканала "Кан-11" Итай Блюменталь, Израиль намерен остановить яхту Madleen, на борту которой находятся пропалестинские активисты, до того, как она прибудет к берегам Газы.

Ближний Восток
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