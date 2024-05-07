В Египте убит канадский бизнесмен с израильским паспортом. Проверяется версия о теракте
время публикации: 07 мая 2024 г., 21:40 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 22:01
Вечером во вторник, 7 мая, в квартале Смуха египетского города Александрия был застрелен канадский бизнесмен Зив Киппер, имевший также израильский паспорт.
Киппер работал в Египте последние 9 лет, являясь владельцем египетской компании O.K Group LLC, производящей замороженные овощи и фрукты, и имеющей офисы в Израиле и в Украине.
Основной версией расследования является террористический акт, однако рассматриваются и другие версии.
Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что посольство Израиля в Каире находится на связи с правоохранительными органами Египта для возвращения тела бизнесмена на родину.
"Бригады мученика Мухаммада Салаха" в Египте опубликовали сообщение, в котором взяли на себя ответственность за убийство Киппера.