В Египте убит канадский бизнесмен с израильским паспортом. Проверяется версия о теракте

Вечером во вторник, 7 мая, в квартале Смуха египетского города Александрия был застрелен канадский бизнесмен Зив Киппер, имевший также израильский паспорт.

Киппер работал в Египте последние 9 лет, являясь владельцем египетской компании O.K Group LLC, производящей замороженные овощи и фрукты, и имеющей офисы в Израиле и в Украине.

Основной версией расследования является террористический акт, однако рассматриваются и другие версии.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что посольство Израиля в Каире находится на связи с правоохранительными органами Египта для возвращения тела бизнесмена на родину.

"Бригады мученика Мухаммада Салаха" в Египте опубликовали сообщение, в котором взяли на себя ответственность за убийство Киппера.