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Ближний Восток

Представитель "Ансар Аллах": хуситы продолжат атаковать израильские суда в Красном море

Йемен
Хуситы
время публикации: 07 мая 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 11:53
Представитель "Ансар Аллах": хуситы продолжат атаковать израильские суда в Красном море
AP Photo

Представитель йеменской террористической организации "Ансар Аллах" Мухаммад Абдель Салям заявил, что хуситы продолжат атаковать "израильские суда" в Красном море.

"Соглашение между Саной и Вашингтоном предусматривает прекращение американской агрессии против Йемена... Мы продолжим атаковать израильские суда до тех пор, пока (гуманитарная) помощь не достигнет Газы", – сказал Абдель Салям в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира".

Напомним, что "израильскими судами" хуситы зачастую называли не только суда, принадлежащие израильским компаниям, но и вообще любые суда, которые заходили в порты Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хуситы дали понять Вашингтону, что они не заинтересованы в продолжении боевых действий. "Мы отнесемся к этому с уважением и прекратим бомбардировки. Они капитулировали. Но что наиболее важно, мы поверим им на слово. Они пообещали, что больше не будут взрывать наши корабли. Именно эту цель мы перед собой и ставили", – заявил Трамп в присутствии премьер-министра Канады Марка Карни. Трамп добавил, что считает свое решение о прекращении операции против хуситов "разумным", поскольку теперь ничего не угрожает американским кораблям в Красном и Аравийском морях.

По информации телеканала "Кешет-12", Вашингтон не уведомил Израиль о решении свернуть операцию против хуситов.

МИД Омана сообщил, что выступал посредником на переговорах между США и хуситами, которые завершились объявлением о прекращении огня. Оман подтвердил, что хуситы обязались прекратить атаки на американские суда в Красном море.

Ближний Восток
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